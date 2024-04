El yacimiento arqueológico de A Roda en Barreiros acelera su deterioro

Las asociaciones Mariña Patrimonio y Adega alertaron de la situación de deterioro que está sufriendo el yacimiento arqueológico de A Roda, en la parroquia barreirense de Reinante. De hecho, consideran que la situación es tan alarmante que o se realiza una intervención con urgencia o el henge podría sufrir daños irreparables.

Los dos colectivos conservacionistas entienden que en el yacimiento tienen que actuar lo antes posible tanto el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como la Dirección Xeral do Patrimonio, ya que son las dos administraciones con capacidad para intervenir en esa zona. El ente estatal es propietario de los terrenos y el autonómico puede intervenir en el yacimiento.

Según explican, a día de hoy este yacimiento lítico de forma circular está tan abandonado que sus estructuras arqueológicas "están gravemente degradadas. A vexetación medra no foxo, nos muros de pedra e nos estratos arqueolóxicos. Tamén se aprecian desprendementos de pedras no xacemento e nos cortes arqueolóxicos das sondaxes" realizadas hace unos años.

Esta situación la califican como "inaceptable" y recuerdan que esto es todavía más grave porque "en decembro de 2022 presentamos unha denuncia perante Patrimonio contra o Ministerio de Transportes". Además, posteriormente recuerdan que tuvieron que denunciar la situación ante la Valedora do Pobo porque aseguran que ni Patrimonio ni el ministerio habían intervenido y en el yacimiento no se hizo nada, lo que hace que la situación no deje de empeorar.

También se quejan de que Patrimonio "se estea a desentender do seu deber de custodiar e conservar este ben patrimonial".

CUIDADOS ANUALES. Mariña Patrimonio y Adega explican que lo único que se hace en esa zona a día de hoy es "unha roza no xacemento, práctica insuficiente e posiblemente prexudicial". A consecuencia de ello explican que en la actualidad "é notorio e visible o estado de abandono no que se atopa este ben patrimonial, especialmente vulnerable por estar escavado e non contar cunha cuberta natural de solo que protexa os seus estratos arqueolóxicos".

Apuntan que cuando eso sucede "o deterioro é máis acusado que nun xacemento non escavado, onde as arquitecturas e estratos arqueolóxicos estarían protexidos por un manto de terra".

OBLIGACIONES. Los responsables de ambos colectivos recalcan que tanto Patrimonio como el ministerio tienen la obligación de custodia y preservar este bien patrimonial y reclaman que Patrimonio atienda la denuncia que presentaron pero también "que se fagan cumprir as normativas vixentes relacionadas coa protección do patrimonio cultural instando ao Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a emprender as accións necesarias para deter o proceso de deteriorización e protexer o xacemento".

Su descubrimiento obligó a cambiar el trazado de la A-8 al ser localizado

Este yacimiento arqueológico que se encuentra en un lugar elevado, con un emplazamiento muy particular fue descubierto cuando se estaban haciendo las obras de construcción de la Autovía del Cantábrico en el año 2006. En realidad había sido localizado anteriormente, en 1989, pero las coordenadas bajo las que se encontraba ubicado eran incorrectas. Su presencia obligó a realizar sondeos valorativos y una excavación posterior de todo el yacimiento.

Resultado espectacular

Una vez realizada la excavación, se reveló que en realidad el entorno, inicialmente considerado un castro, se trataba en realidad de un recinto prehistórico anterior a la época castrexa y con un estado de conservación bastante aceptable.

Denuncia en 2013

Ante la falta de actuaciones en A Roda, en 2013 Adega y Mariña Patrimonio presentaron la primera denuncia de la mala situación de este henge. Aunque luego se anunció varias veces su consolidación y puesta en valor, esto nunca se llevó a cabo de una forma decidida.