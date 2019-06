Y Robert cerró el círculo

La vida te puede cambiar en minutos, como bien sabe Robert, un náufrago inglés que salvó "in extremis" su vida gracias a la intervención de los marineros del Faro de Burela. Dos años más tarde, ha podido abrazar de nuevo a buena parte de los marineros que lo acogieron a bordo. Un gesto con el que Robert ha conseguido cerrar el círculo después de que el pasado año no consiguiese saludar al antiguo carpintero de ribeira que en la orilla francesa del Canal de la Mancha había restaurado primorosamente el Stereden va Bro, en el que navegaba Robert, pues el hombre, muy mayor ya, había fallecido.

Robert, de 56 años, quedó tocado de moral por ello pero con el reencuentro burelés la ha recuperado. Hace dos años, cuando desembarcó en Burela tras el naufragio, su estado era de shock y necesitaba dar las gracias a la tripulación. "É un home dunha grande humanidade", recuerda el expatrón del Faro de Burela, José Cobas, quien junto al armador, Ramón Díaz Freije y la tripulación del pincheiro lo recibieron emocionados hace unos días.

Robert, el náufrago del yate inglés, como lo recuerdan los marineros bureleses, fue rescatado el 19 de julio del 2017 junto con un compañero del velero de 20 metros Stereden va Bro, cuando la antigua embarcación de madera se encontraba medio hundida a 185 kilómetros de Estaca de Bares y azotado por viento fresco del noroeste, peligrando su vida. Desde aquella experiencia, Robert atravesó con delicado ánimo una etapa que quiso cerrar abrazando a Cobas y al resto de salvadores.

POR PARTIDA DOBLE. No era la primera vez que un pesquero de la armadora burelesa de Díaz Freije respondía a un May Day y a la hermandad del mar que lleva a los marineros a anteponer un rescate a cualquier otra situación. Como recuerda Ramón, propietario de los pesqueros Faro de Burela, Siempre Revuelta y Nuevo Charolais, ya habían protagonizado un rescate anterior de regreso de Gran Sol. "Foi cando tiñamos o Pardo e collimos á xente dun remolcador de altura de Pasajes que afundiu e estaban á deriva nunha zódiac. Disto fai 13 anos e a aquel barco de 42 metros chamado Facal 20 soltáraselle unha plancha do casco porque viña de traballar entre os xeos das plataformas de Noruega e seguramente tocaron e pedras e sitios que o deterioraron. Non lles deu tempo máis que a coller os chalecos e despois a viúva e o fillo propietarios daquel barco comportáronse moi ben con nosoutros, aínda que o seguro non pagou nada porque estaba fóra da área de cobertura".

Díaz dice que "somos xente de mar e temos que prestar axuda uns a outros", como también resalta el patrón José Cobas tras la experiencia con el velero de Cornualles que se anegó al entrarle agua por la prensa-estopa del eje de la hélice, sin que las dos pequeñas bombas de achique pudieran desalojarla en medio de la mala mar. Entonces, según dice Cobas, con uno de los bruscos balanceos se abrió un boquete en el casco de madera y cundió la desesperación en Robert y el patrón de origen italiano que lo acompañaba.

"Había un tempo fresquiño -explica Cobas-, con ventos de 20 nós, xa tiñan botada a balsa para cando chegamos a eles non lles quedaba máis dunha hora a flote". El barco carecía del aparato AIS que localiza con precisión para otros barcos el lugar donde se encuentra y la llamada de socorro por el UHF también era débil.

"Eu ía botar unha sesta e chamáronme á ponte ao escoitar a chamada de socorro. Puxémonos en contacto pola telefonía con Robert pero naquel barbuxeiro e tempo trapalleiro houbo algo de confusión coas indicacións de onde estaba; de feito navegamos oito millas para sudeste cando se encontraban a noroeste cun vento de proa", relata el patrón.

Llegaron al ver la señal de un bote de humo. Robert, expescador inglés enamorado de su barco antiguo, perdió el velero reconvertido que un día había sido pesquero, pero salvó la vida y "demostra moita humanidade" al venir a Burela con su esposa para agradecer a sus salvadores el esfuerzo, recalca Cobas.