Xuntanza Espallando Letras o día 17 de maio en San Román, Cervo

As Espalladoras e a asociación de veciños de San Román de Vilaestrofe, coa colaboración do Concello de Cervo, organizan a primeira edición da Xuntanza Espallando Letras o vindeiro día 17 de maio con motivo do Día das Letras Galegas.

O encontro será a partir das seis y media da tarde no pavillón e contará coa música de Acordeonistas da Mariña, Ledicia de Burela e os grupos locais Cordenaia e Fol do Raxal. Ademais haberá racións de pan, touciño, chourizo e bebida a prezos populares.

A cita foi presentada pola rexedora, Dolores García Caramés, e por representantes das asociacións dianDolorete do consistorio. A alcaldesa animou a participar na proposta "como homenaxe ás nosas letras, nesta data tan marcada no calendario galego".