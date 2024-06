La Xunta no ve viable que el autobús pase por el centro de Cordido, en Foz

La Xunta de Galicia no ve factible el paso del bus por el centro de Cordido, como reclaman los vecinos de esta parroquia de Foz, porque la carretera no tiene capacidad para que puedan transitar por ella autocares de doce metros de largo, que son los que realizan el servicio. La respuesta de ayer de la Dirección Xeral de Mobilidade es la misma que ya trasladó el departamento a las personas afectadas que hicieron la consulta a título particular.

"Para atender as solicitudes, a Xunta, a través do Servizo de Mobilidade de Lugo, analizou a viabilidade da petición ou alternativas que poidan ofrecer unha solución ás demandas trasladadas. No marco desta análise, realizouse unha inspección in situ da ruta alternativa proposta, para avaliar as condicións da vía. Esta inspección concluíu que non é viable realizar a variación de percorrido solicitada debido a que os autobuses que realizan estas rutas son vehículos de 12 metros que exceden a capacidade da vía", remarcan desde el servicio, adscrito a Presidencia.

Usuarios

Una limitación a la que se suma la imposibilidad de prestar el servicio con un autocar de menor capacidad, otra posibilidad estudiada por la Xunta, "pero tampouco é posible prestar o servizo cun vehículo máis pequeno, posto que os percorridos de ida levan unha media de 32 persoas viaxeiras e os de volta, máis de 45", según se desprende del análisis realizado sobre los usuarios que utilizan este transporte.

Se trata de un autocar que cubre la línea de Alfoz a Burela, con paradas en Moucide (O Valadouro) y Cordido (Foz), ambas en la LU-162. Un vial que llega hasta Cangas de Foz, pero que hasta la entrada en esta parroquia atraviesa una recta sin casas, por lo que los vecinos proponen que el bus se desvíe en Güin para, tras pasar por el centro de Cordido, volver a la carretera LU-162.

Con ello, consideran que se optimizaría el servicio existente, pues al pasar por zonas habitadas los vecinos podrían usar el transporte como medio para desplazarse a Burela, lo que creen que beneficiaría especialmente a los estudiantes que cursen bachillerato o ciclos formativos en Burela, donde también se ubica el hospital, lo que permitiría usar el bus para acudir a las consultas.

Nueva parada

Las condiciones de la carretera y la demanda de viajeros para esta ruta impide que se pueda llevar a cabo el trazado alternativo propuesto para los vecinos, a los que desde la Dirección Xeral de Mobilidade se les traslada la posibilidad de crear una nueva parada. Una ampliación del servicio para la que se barajan distintas opciones, pero todas ellas en la intersección con la LU-162.

"Agardamos que a cidadanía desta zona poida valorar a posibilidade de implantar paradas en localizacións adecuadas que non implicarían o desvío dos servizos e facilitarían o acceso das persoas usuarias", señalan desde la Dirección Xeral de Mobilidade.

Las asociaciones vecinales de Moucide y Cordido manifestaron su respaldo al cambio del trazado que propusieron en un inicio vecinos a título particular, al considerar que se trata de una petición justa y que ayudaría a la movilidad de los vecinos de la zona rural.

Moción en Foz

Los ayuntamientos implicados tienen ya constancia de la situación y el primero en mover ficha ha sido el de Foz, que abordará ya esta cuestión en el pleno ordinario que celebrará la corporación el próximo jueves, tal y como confirmó el alcalde, Fran Cajoto.

Su formación, el grupo socialista, defenderá la demanda de los vecinos, al considerar que "é unha reclamación lóxica, ben fundamentada e que responde a unha demanda social", recalca el mandatario, quien solicitará una reunión con la responsable de la Dirección Xeral de Mobilidade para abordar la cuestión.

Un asunto que cree el regidor focense que, aunque ahora afecta directamente a su municipio, debe abordarse de una forma global. "Vemos que é un problema de toda a comarca porque carecemos dun transporte público que cubra os desprazamentos dos cidadáns e que se fai máis perentorio cando falamos de poder cursar ciclos de Formación Profesional, porque se imparten diferentes ensinanzas en cada concello", insiste Cajoto.

Respecto a la petición de establecer paradas en el centro de Cordido, lamenta la respuesta negativa de Mobilidade, "porque non estamos a falar dun incremento do servizo, senón dunha pequena modificación no traxecto. O de que non pasas os buses polo seu tamaño non se sostén, porque é unha estrada pola que xa circulan autocares de gran capacidade", remarca el alcalde de Foz.