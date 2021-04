La Xunta no ve motivo para volver a debatir la oficialidad del topónimo ría de Ribadeo

La Vicepresidencia Primeira de la Xunta asegura que no ve ningún motivo para volver a debatir la oficialidad del topónimo ría de Ribadeo para referirse a la desembocadura del Eo: "O topónimo xa foi debatido e acordado pola Comisión Especializada de Nombres Geográficos (CENG) e non existen razóns novas ou distintas para volver a debatilo".

En este sentido, indicó que no recibió "polo de agora" ninguna solicitud de valoración por parte de dicha comisión sobre la petición del Principado de Asturias de que se oficialice el topónimo ría del Eo. De todos modos, subraya que "o Goberno galego realizará as valoracións correspondentes no caso de que así lle sexa requerido, ao igual que xa ocorreu en 2008 cando Asturias fixera a mesma petición e o Estado aceptara o topónimo ría de Ribadeo, coincidindo co informe enviado pola Xunta".

Por su parte el Concello ribadense envió un escrito dirigido al director general del Instituto Geográfico Nacional en el que le solicita conocer el estado en que se encuentra la tramitación administrativa de la petición asturiana, así como acceso a la información que forma parte de él. En el mismo, también se hace una defensa de la "oficialidad en exclusiva" del topónimo ría de Ribadeo "basada en argumentacións históricas e lingüísticas, así como na nomenclatura oficial das restantes rías galegas e asturianas" y se hace una petición expresa para que interceda en la defensa de la oficialidad del topónimo actual de ría de Ribadeo.

Además, hace referencia a la decisión adoptada en 2008 a este respecto por la comisión especializada en nombres geográficos del Consejo Superior Geográfico y al dictamen de la Comisión de Toponimia en 2006. Paralelamente, se enviaron escritos a la Consellería de Cultura, a la Real Academia Galega y a la Subdelegación del Gobierno haciendo la misma defensa del topónimo oficial del estuario. "Non entendemos a necesidade de reabrir este debate nestes momentos", aseguró el alcalde, Fernando Suárez Barcia, "a ría de Ribadeo é un ben común de asturianos e galegos e debe unirnos en lugar de afastarnos, pero vémonos na obriga de defender novamente a oficialidade do topónimo ría de Ribadeo como único válido por todas as razóns que a historia desde séculos atráas avalan e qeu todas as rías en Galicia, en Asturias e no Cantábrico levan o nome da poboación histórica máis importante".

El alcalde considera que "quen está a promover de novo este enfrontamento interesado debera promover máis a resolución dos problemas que este viernes ten a ría, como os altos niveis de coliformes provocados pola falta de saneamento integral especialmente pola banda asturiana".