La Xunta tumba un ambicioso parque eólico entre Barreiros y Ribadeo

La empresa WPD Tecnorenova está promoviendo un ambicioso proyecto de parques eólicos en el entorno del monte Mondigo, a caballo entre los municipios de Ribadeo y Barreiros. Son los denominados Barreiros I, II, III y IV. La Xunta concedió declaración de impacto ambiental positiva para que ejecute el correspondiente a Barreiros I y denegó el Barreiros III, que eran los dos que tenían la tramitación más avanzada. El Barreiros I contempla la instalación de un solo aerogenerador, en tanto que el Barreiros III incluía la construcción de once.

Esta resolución fue recogida por el DOG poniendo de este modo punto final a una larguísima tramitación que fue acarreando diferentes modificaciones en los proyectos que se iban presentando en función de los distintos informes emitidos por numerosas administraciones. En el parque denegado, el Barreiros III, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural impuso un gran número de problemas para su ejecución al incluir once molinos con una amplitud de 155 metros. Además, se incluía la construcción de un edificio de control, caminos y zonas de acceso y estacionamento, así como espacio libre suficiente para una posible ampliación en el futuro.

En el análisis del impacto del parque eólico Barreiros III la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural se paró especialmente en "a análise do impacto visual de dous puntos significativos situados no Camiño de Santiago: Vilamartín Grande e o lugar de Vilela. Destaca, ademais, a presenza ao norte da poligonal do xacemento arqueolóxico A Roda de Reinante pola súa importancia polo seu bo estado de conservación, que debe ser tido en conta". De uno de los molinos ya se dice directamente que su afección visual es "moi considerable" y continúa el informe indicando que "da análise da afección visual compróbase que catro dos aeroxeradores serían visibles dende o Camiño, producindo unha afección sobre a paisaxe moi significativa, podendo verse incrementada polo efecto sinérxico que terían outros aeroxeradores que se sitúan aliñados de xeito paralelo ao territorio histórico do Camiño de Santiago". Finalmente se establece que "as infraestruturas do parque non son compatibles coa protección e conservación do patrimonio arqueolóxico".

El paisaje sería irrecuperable

También es muy negativo el informe del Instituto de Estudios do Territorio, este centrado en la afección al paisaje del parque eólico Barreiros III del que dice que "o proxecto producirá unha afección visual moi intensa sobre a franxa costeira e a chaira cantábrica" porque " a visibilidade dos aeroxeneradores se estende por case a totalidade da superficie, prolongándose máis aló das vilas de Foz e Ribadeo" y añade a ello un impacto importante en el Camino Norte e incluso desde la playa de As Catedrais. Su impacto visual sería tan grande en una zona tan sensible que "as vistas panorámicas quedarían transformadas de forma irreversible".

Sobre el parque que sí aceptan, el Barreiros I, con un solo aerogenerador, le imponen varias medidas correctoras, pero consideran que no produciría daños irreversibles y el impacto que genere estima la Xunta que se puede corregir con una serie de medidas que estipula de forma directa en su declaración de impacto ambiental.