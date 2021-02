A Xunta sorteou dúas vivendas para alugar nos Muíños en Mondoñedo

O delegado da Xunta en Lugo,, foi o encargado de sortear dúas vivendas unifamiliares resultantes da recuperación dun edificio node Mondoñedo. Foi un sorteo que se fixo entre os respectivos adxudicatarios que serve para asignar a cada un deles a vivenda concreta que lle corresponde.

Javier Arias, explicou que se trata de dúas vivendas de promoción pública situadas nos números 26 e 28 da praza, que o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) oferta en réxime de alugueiro tras destinar preto de 400.000 euros ás obras de rehabilitación.

A calidade da rehabilitación que se fixonas dúas vivendas foi moi boa, con acabados axeitados para o barrio dos Muíños

O responsable autonómico fixo unha visita aos dous inmobles xunto cos seus adxudicatarios e destacou que "este tipo de actuacións responden ao dobre obxectivo da Xunta de facilitarlle á cidadanía o acceso á vivenda e ao mesmo tempo dinamizar as vilas e cidades coa rehabilitación de edificios en zonas emblemáticas, como este barrio mindoniense, ao que proximamente se sumarán novos veciños e veciñas".

CARACTERÍSTICAS. As dúas vivendas que se sortearon este jueves teñen 102 e 108 metros cadrados respectivamente, e dispoñen de tres dormitorios cada unha delas e o resto de dependencias. En canto ás obras de rehabilitación que se tiveron que levar a cabo, supuxeron a recuperación integral dos inmobles, respectando a singularidade da fachada, construída en recebado de cal sobre pedra e formigón.

Entre as características do proxecto destacan tamén as fiestras exteriores de madeira de castiñeiro ou piñeiro, pavimentos interiores de baldosa de gres e tarima de madeira de carballo e cuberta de lousa con cravos de aceiro. Javier Arias lembrou que todas as persoas interesadas en optar aos pisos de promoción pública que xestiona a Xunta deben anotarse no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia. O prazo está aberto todo o ano e a inscrición pode facerse de xeito telemático ou presencial.

IMPULSO PROPIO. Este sorteo supuxo un pequeño paso máis na política do Concello de Mondoñedo de ir dotando de vida tanto a cidade como o conxunto do municipio, que é un dos grandes obxectivos do goberno municipal que se encarga de presidir Manuel Otero.

Nesta mesma liña van continuar traballando para tratar de habilitar vivendas para mozos e para todo tipo de familias co fin de asentar poboación.