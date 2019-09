Xunta y sindicatos pedirán la reactivación de la mesa industrial de Alcoa

La Xunta de Galicia y el comité de empresa de Alcoa San Cibrao han acordado este jueves pedirle al Gobierno central la reactivación de la mesa industrial con los ministerios de Industria y Transición Ecológica con el objetivo de tener un precio eléctrico competitivo y de conocer el contenido del estatuto del consumidor electrointensivo.



"Tenemos que trabajar conjuntamente con un objetivo común: garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y de la única fábrica de aluminio de España", ha asegurado el conselleiro de Economía de la Xunta, Francisco Conde, tras mantener una reunión con el comité de empresa de Alcoa San Cibrao junto al presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo.



Conde ha insistido en que "no hay ningún tipo de motivo desde el punto de vista de la situación del Gobierno central" para que se convoque esta mesa de trabajo, en la que espera que se presente el contenido del borrador del estatuto "para evaluar, trabajar sobre él e identificar qué precio eléctrico garantizaría la viabilidad de Alcoa San Cibrao".



El presidente del comité de empresa, Xosé Paleo, ha señalado que el presidente de Alcoa en España les expresó tanto a él como a Núñez Feijóo su voluntad de mantener la actividad en San Cibrao, por lo que entiende "que el problema, el atasco fundamental, es el precio de la energía, por lo que tenemos que solucionarlo".



Paleo ha recordado que a lo largo del verano la factoría lucense ha bajado su intensidad de 167.000 a 160.000 amperios, lo que supone un 5% de la producción que, sumado a la parada de 32 de las 512 cubas de electrólisis, suma una bajada del 11 %, "lo que nos acerca un poco más al abismo, como las plantas de A Coruña y Avilés".



"Alcoa no puede trabajar sin electricidad, dependemos por completo de los vaivenes del mercado de la energía y ahora mismo el precio en España es un 50% más caro que en otros países de la UE", ha denunciado el presidente del comité de empresa, quien sostiene que este problema "se viene arrastrando y es el culpable de lo que pasó en A Coruña y Avilés".



En este sentido, Paleo ha recordado que la venta de estas dos plantas a Parter "no solucionó el problema, sólo amplió la agonía otros dos años", por lo que su futuro, al igual que el de Alcoa San Cibrao, "dependerá de que se le dé un precio de la energía competitivo".



"También le pedimos al Gobierno que, cuando se consiga ese precio, se acuerden de pedir a la industria que se acoja a él que presente un plan de garantías de empleo y de inversiones, no vaya a ser que estemos facilitándole una solución para que una multinacional siga aquí para que después se marche y deje la fábrica hecha una chatarra", ha concluido.



En paralelo, el conselleiro de Economía ha exigido al Ejecutivo central "que cumpla con su promesa" de aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo incorporando las alegaciones que presentó el Gobierno gallego el pasado mes de enero.



"También le pedimos que amplíe de 90 a 200 millones de euros la compensación de los gastos indirectos de CO2; la solución está en las manos del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de que reaccione dependerá el futuro no sólo de Alcoa San Cibrao, sino el del conjunto de la industria electrointensiva, del que dependen 5.000 familias en Galicia", ha zanjado.