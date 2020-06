A Xunta reclama ao Goberno que elabore "un plan" para Alcoa cos fondos europeos

A Xunta considera que "a intervención" que o Goberno debe realizar para garantir o futuro de Alcoa San Cibrao e os seus postos de traballo pasa por aprobar un marco enerxético que achegue "estabilidade" e "competitividade" á produción na Mariña pondo en marcha un "plan de reactivación" para o sector electrointensivo empregando os 140.000 millóns do fondo europeo para a reactivación da economía.

Esta foi a postura defendida polo conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, durante a súa comparecencia ante a Deputación Permanente do Parlamento galego, que foi afeada polos grupos da oposición, que consideraban que quen debía acudir ao órgano interino do Lexislativo autonómico era o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ao que acusaron de "esconderse" da súa responsabilidade pola "crise industrial" en Galicia.

Conde responsabilizou ao Goberno central que preside Pedro Sánchez desde hai dous anos da situación a planta de Alcoa en San Cibrao na que a multinacional do aluminio planea un despedimento colectivo que afecta a 534 traballadores ao querer prescindir da factoría de aluminio primario.

"Se o goberno ten tomada a decisión de pechar as fábricas de aluminio primario que non perda o tempo e que dea unha explicación", sinalou Francisco Conde

"Levamos dous anos advertindo que isto podía pasar", sinalou o responable de Economía que defende "a actitude construtiva e leal" que, di, mantivo o goberno do que forma parte desde a chegada do Partido Socialista á Moncloa, momento no que, segundo a Xunta, houbo un cambio "ideolóxico" na Adminstración central en política enerxética que puxo en perigo ao sector electrointensivo.

"Se o goberno ten tomada a decisión de pechar as fábricas de aluminio primario, como quere coas térmicas, que non perda o tempo e que dea unha explicación", incidiu o conselleiro, que, na liña do expresado pola Xunta ao longo dos últimos días, subliñou que se trata dun problema "técnico", o prezo da enerxía, que require de "vontade política" para a súa solución.

Conde sinalou, como vía para canalizar a situación a curto prazo, a poxa de ininterrumpibilidad do segundo trimestre, o que representa unha "alternativa" para abaratar o prezo da enerxía e que a industria electrointensiva española "poida competir" con Italia, Francia ou Alemaña.

E é que apelou a que a poxa sexa "máis realista" que a deste semestre, que foi "a máis baixa da historia" e que fixo que "se incrementasen" o número de empresas que podían optar aos paquetes, "beneficiando" ás industrias de Cataluña e Euskadi.

Pero, ademais desta poxa, a Xunta considera que o Goberno central ha de aprobar "xa" un estatuto do consumidor electrointensivo "que recolla" as alegacións "dos traballadores, da Xunta e dos gobernos de Cantabria e Asturias" para configurar "un prezo estable e competitivo" da enerxía. "Non pedimos nada que non se estea regulando noutros países", apostilou.

A continuación, lembrou que entre as alegacións presentadas figura un marco de bonficaciones e a "supresión" do 'céntimo verde' do carbón, reducións de cargas e peaxes nas tarifas de acceso, "ampliar" as axudas compensatorias para emisións de CO2 até alcanzar "o máximo habilitado" ou a creación "irrenunciable" da categoría de 'consumidor hiperelectrointensivo'.

Fondos Europeos

Ademais, a Xunta cre que o Goberno central ten a oportunidade de incluír, como xa anunciou coa automoción, ao sector electrointensivo entre os proxectos aos que destinar o fondo de 140.000 millóns de euros da Unión Europea para a reactivación da economía e a reconstrución do tecido produtivo.

"Está na súa man facer un plan para o electrointensivo igual ao que anunciou para a automoción. Esa é a intervención que ten que facer o Goberno", incidiu Conde, que xa na súa última quenda e após apelar aos grupos a que fagan "fronte común" coa Xunta para "defender aos traballadores", demandou ao Executivo central que se implique con Alcoa como o fixo coa continuidade de Nissan en Barcelona. "Sería moi duro ver como se atopa unha solución á planta de Nissan e non a Alcoa".

Oposición

No entanto, os grupos da oposición -PSdeG, Común dá Esquerda, BNG e mixto (En Marea)- cargaron contra unha Xunta á que ven sumida na "inacción" na súa política industrial e de limitarse a "culpar" ao Goberno central de "todos" os problemas da economía galega.

"A política económica e industrial do PP é insuficiente, ausente e negativa para o país", aseverou o líder socialista e portavoz na Cámara do PSdeG, Gonzalo Caballero, que acusou a Francisco Conde de acudir a sede parlamentaria a "xustificar" e "lexitimar" o anuncio do despedimento de 534 persoas efectuado por unha empresa como Alcoa "que recibiu millóns en axudas" ao longo dos últimos anos logo de ser "privatizada a prezo de saldo" polo presidente popular José María Aznar.

"Vostedes (PP) entregaron ao sector privado a antiga Inespal a custo de ganga cando funcionaba. Esa é a responsablidade e diso hai que falar. Aquela privatización foi o xerme de todo o que veu despois", sentenciou o secretario xeral dos socialistas galegos.

"Actúan coma se non tivesen ningunha responsabilidade de goberno", asegurou Caballero, que ve no debate sobre Alcoa "a tónica xeral" que mantén a Xunta: "confrontar" cun Goberno que, segundo o líder do PSdeG, destinou desde a chegada de Sánchez á Moncloa 38 millóns de euros en axudas a Alcoa. "Canto achegou a Xunta para a modernización? Cero", engadiu antes de prometer que, se o PSdeG chega ao Goberno galego, "barallará" os niveis de intervención en Alcoa que sexan "legal e economicamente viables".

Pola súa banda, o BNG aposta pola nacionalización de Alcoa e a creación dunha "tarifa eléctrica galega" como vías para garantir os postos de traballo dunha planta cuxa desaparición "condenaría á morte" a "toda" a comarca da Mariña luguesa.

"A xente non vai esquecer que o PP leva once anos gobernando este país sen pór encima da mesa ningunha solución para Alcoa", apuntó Luca Chao

Como vía para sufragar estas propostas, a líder nacionalista, Ana Pontón, sinalou os citados 140.000 millóns de fondos europeos que recibirá España para reactivar a economía. Pontón tamén aproveitou para demandar a Feijóo que deixe de "botar balóns" fose e "asuma a súa responsabilidade", á vez que instou a PP e PSOE a abandonar o seu "pimpampúm" porque así "non se salvarán" os postos que dependen da industria galega.

"A xente non vai esquecer que o PP leva once anos gobernando este país sen pór encima da mesa ningunha solución para Alcoa, nin que regalaron a empresa ás súas amiguetes a prezo de saldo", sentenciou, pola súa banda, a deputada de Común da Esquerda Luca Chao, que puxo o foco no proceso de privatización dunha empresa "rendible" como Inespal durante a etapa de Aznar na Moncloa.

"Ningún goberno pecha Alcoa, esta é unha decisión empresarial, pero é inaceptable porque se toma sen importar as consecuencias e temos que actuar", incidiu Chao, que afirma que Feijóo non acode ao Parlamento porque "non ten unha soa proposta concreta" para abordar o problema máis aló de "culpar" ao Goberno central.

Pola súa banda, Davide Rodríguez (grupo mixto) tamén se detivo en que, despois de once anos á fronte da Xunta, Alberto Núñez Feijóo "só sabe botar a culpa ao que pasa en Madrid" sobre os problemas de Galicia. Por iso, reclamou que o Estado entre no capital de Alcoa como método para garantir a continuidade dos postos de traballo e controlar que se faga bo uso dos investimentos públicos.