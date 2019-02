La Xunta rechaza atrasos en violencia de género en el juzgado de Viveiro

Funcionarios del juzgado de Viveiro denunciaban hace unos días el colapso en la tramitación de asuntos civiles al no recuperarse las horas necesarias tras la huelga de funcionarios, con más de 3.000 procesos pendientes a final de 2018, y añadían que eso afectaba a víctimas de violencia de género que tenían sin resolver cuestiones como el divorcio, el régimen de custodia o la concesión de pensiones a hijos menores. Desde la Xunta aseguran que en Viveiro a pesar de la huelga del funcionariado la cantidad de asuntos pendientes es solo un 10% mayor que en las mismas fechas de 2017 y que, en el caso concreto de violencia de género, "hai moi pouca pendencia".

"Desde o punto de vista procesual, as cuestións ligadas á violencia de xénero teñen un carácter preferente", aseveran desde la Dirección Xeral de Xustiza, por lo que son de tramitación prioritaria y eso "fai que as medidas posibles se adopten nos prazos legais".

La Xunta llevó a cabo dos fases del plan de recuperación del trabajo atrasado por la huelga de funcionarios en los juzgados gallegos y ahora, "unha vez analizadas as estatísticas do Consello Xeral do Poder Xudicial e en consenso co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia", decidirán si llevan a cabo una tercera fase del plan. Los funcionarios de Viveiro lamentaban que el objetivo de este plan de recuperar el 80% del trabajo había quedado muy lejano, con solo unas 20 horas realizadas que suponían un 10% de recuperación de las tareas atrasadas.

Desde la Xunta recuerdan que para la eliminación de la pendencia es "imprescindible" la participación de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, «que son os que ditan resolucións» y que dependen del Ministerio de Justicia "como responsable de sufragar o custo das súas horas extras, sen que ata o momento dende o ministerio deran resposta á solicitude da Xunta de Galicia", aseveran desde el departamento autonómico, que añaden que el TSXG remitió al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia comunicaciones sobre los jueces y letrados que deberían «voluntariamente» participar en el plan de actuación. "O mesmo sucede nos casos de asuntos relacionados coa violencia de xénero, onde resulta indispensable a participación do xuíz, fiscal ou letrado", añaden.

La Xunta dice que con el plan de recuperación en los juzgados el pasado mes de junio se pusieron al día "a práctica totalidade dos asuntos pendentes nos rexistros e no servizo de notificacións, Imelga e Fiscalía, e os rexistros civís exclusivos da Coruña e Vigo", y que en octubre impulsaron la segunda fase en todos los órganos judiciales, donde "máis de 400 unidades en total tiveron horas extraordinarias, incluídos TSXG e audiencias provinciais".

ACUERDO PLENARIO. El Concello de Viveiro remitió a la Xunta el acuerdo unánime del pleno que instaba a Xustiza a implantar una nueva fase del plan de actuación en los juzgados de la ciudad "dotado das suficientes horas para lograr a recuperación do 80% do traballo atrasado por mor da folga" y a aprobar una ampliación de jornada para el juzgado de violencia sobre la mujer "por un periodo mínimo de seis meses".