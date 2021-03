La Xunta quiere agilizar la nueva depuradora de Foz

El Gobierno gallego y el municipal de Foz encabezado por su alcalde, Fran Cajoto, coincidieron este jueves en la necesidad de agilizar todo lo posible los trámites necesarios para la ejecución de la nueva estación depuradora del municipio. Desde la Xunta dejaron la pelota en el tejado de una parte del Gobierno central, ya que apelaron a la urgencia de que la Dirección Xeral da Costa e o Mar facilite la tramitación que tiene pendiente para poder dar el impulso necesario a dicha infraestructura.

Cajoto se entrevistó con la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, y abordó con ella "actuacións de carácter hidráulico neste concello". Ambos expresaron "a preocupación pola dificultade para cumprir os requisitos que a Lei de Costas establece para a regularización das depuradoras en Dominio Público Marítimo Terrestre no municipio".

Gutiérrez indicó que esta cuestión será abordada este viernes mismo entre la Xunta y el secretario de Estado de Medio Ambiente. Añadió que "esta preocupación é compartida por outros concellos que contan con depuradoras executadas hai anos e que non foron regularizadas no seu momento" y le indicó al alcalde de Foz que Augas de Galicia ya reiteró hace tiempo "á Dirección Xeral da Costa e o Mar estes problemas".

El alcalde de Foz, por su parte, explicó que "por problemas de tramitación con Costas hai cuestións que non están a día de hoxe legalizadas. Esperamos que se resolva e que contemos co apoio de Augas, técnico e económico, porque son os que teñen experiencia, fixeron esas obras e son os garantes de que se cumpran todas as prescricións medioambientais. Necesitamos esa axuda e brindámonos a colaborar en todo o sexa necesario e temos todas as liñas abertas".