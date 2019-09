La Xunta promete que la obra de la depuradora de Celeiro estará terminada en 2021

El delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, y la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, ha prometido este miércoles a vecinos de Celeiro, en Viveiro, que las obras de la depuradora estarán terminadas en 2021.

La Plataforma vecinal Pro-Celeiro impulsó el pasado fin de semana una marcha reivindicativa para protestar por los vertidos a la ría de Viveiro.

En el encuentro, la directora de Augas de Galicia ha trasladado su compromiso de ejecutar los proyectos ya previstos, por valor de siete millones de euros, para la mejora del saneamiento de la ría.

Por un lado, se encuentra la ampliación de la depuradora y, por otro, la sustitución del emisario, en este caso un proyecto que se dilatará en el tiempo, ya que ahora se encuentra "parado" por tramitaciones con Costas, departamento que pertenece al Estado.

Por lo que respecta al proyecto de la Edar, cuenta con una inversión de 3,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. En principio garantizaría "que se corrigieran los problemas detectados en la actual planta y se mejoraría la calidad del agua".

Una de las integrantes de la plataforma, Concha Pino, ha advertido que no van a bajar la guardia y van a permanecer vigilantes para que los plazos se vayan cumpliendo y, si no es así, no duda de que volverán a activar las medidas de protesta.