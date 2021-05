La Xunta ordena modificar el plan para urbanizar una zona de Ribadeo

El Concello de Ribadeo remitió a la Xunta de Galicia una propuesta para desarrollar un plan parcial en una bolsa de suelo junto a la Autovía del Cantábrico a su paso por el municipio a instancias de unos promotores interesados en desarrollar ese entorno. Se trata de un instrumento urbanístico previsto en el Plan Xeral con el que ampliar ese entorno, abrir nuevas calles y desarrollarlo con servicios suficientes y zonas verdes. Pero esta propuesta se encontró con varias objeciones de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que plantea diversos aspectos que han de ser corregidos.

Uno de los que más se opone la consellería es a dar prioridad al desarrollo de este plan parcial porque considera que de hacerse tal y como está concebido "vai dar lugar a unha urbanización fragmentada, non continua, con previsibles efectos significativos na paisaxe".

ZONAS VERDES. Otro aspecto que considera que está mal planteado es la distribución de las zonas verdes, que en el borrador enviado por el Concello se sitúan en el borde del sector a desarrollar y "afastadas das vivendas" en una posición que califican de "marxinal e de dubidosa funcionalidade, pois non favorece a súa accesibilidade e uso por parte da poboación" con lo que consideran en el Ejecutivo gallego que no se da una respuesta correcta a lo que se plantea en la legislación vigente al respecto.

La consellería solicita que se estudie de forma más pormenorizada el efecto de la contaminación acústica en el vecindario

También se indica que debido al emplazamiento junto a la A-8 las vivienda y equipamientos más próximos a dicho vial se podrían ver afectados por la contaminación acústica generada por el tráfico rodado, de ahí que se solicita que se estudie con más detalle esta cuestión "para evitar danos sobre a saúde e benestar da poboación".

ACOGIDA. El alcalde ribadense se mostró tranquilo con respecto a esta respuesta de la Xunta que apunta que hace referencia únicamente a cuestiones de tipo técnico "que os promotores terán que corrixir".

De hecho, indica que la consellería coincide con el Concello "na cuestión do saneamento que nós lles plantexamos". Se refiere a una objeción de la Xunta que indica que la red de saneamiento "ten na actualidade problemas de capacidade en períodos de choiva, producíndose vertidos de augas residuais sen depurar ao medio. A proposta do plan de conectar o ámbito a esta rede, incluíndo as augas pluviais, agravaría esta situación e podería dar lugar a problemas ambientais significativos no ciclo hídrico".

Suárez Barcia explicó que estas propuestas "non nos parecen nin ben nin mal. Se os promotores aceptan corrixilas a tramitación para desenvolver esta bolsa de solo seguirá e, se non, quedará aí e non se poderá edificar".