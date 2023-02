La Xunta ofertará 27 plazas médicas por concurso en Primaria, Pediatría y el Hospital da Mariña

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, anunció en el Parlamento de Galicia que la Xunta ofertará 27 plazas médicas por concurso de méritos con el fin de reforzar la asistencia sanitaria en el distrito mariñano. Siete nuevos profesionales, entre médicos de familia y pediatras, se unirán a los siete ya incorporados recientemente por concurso de médicos y el titular de Sanidade dijo hacer "todos os esforzos posibles" para paliar la falta de especialistas en medicina familiar.

Con el nuevo anuncio, llegarán más médicos a los centros de salud de Viveiro, Burela y O Vicedo y "reforzará os servizos de pediatría dos centros de Cervo, Mondoñedo e Viveiro, neste último caso con dous profesionais". Comesaña anunció también 20 nuevas plazas de distintas especialidades en el Hospital da Mariña (4 en medicina interna, 2 en ginecología, 2 en pediatría,2 en urgencias y una en alergología, cardiología, cirugía general y digestiva, hematología, nefrología, neurología, psiquiatría, radiodiagnóstico, traumatología y urología, respectivamente).

Por su parte, el diputado del BNG Daniel Castro, criticó "a falta de cobertura das baixas e das vacacións en atención primaria e pediatría, con esperas de máis de dous anos para unha consulta en cardioloxía, de catro meses para unha biopsia e casos como que Viveiro chegue a quedar cun só médico para 16.000 habitantes ou Ribadeo quede en agosto cun só equipo médico".

Mientras el conselleiro apeló a medidas autonómicas y estatales para corregir el déficit, criticando "as votacións dos grupos da oposición en contra das medidas propostas polo Goberno galego como a ampliación das prazas MIR ou a flexibilización de criterios das unidades docentes de formación na especialidade de medicina de familia", el nacionalista Castro señaló la "situación de discriminación e precarización á que o Goberno do PP somete á Mariña lucense debido á falta de coberturas das baixas e períodos de descanso das prazas do persoal facultativo na comarca".

Castro, que pidió invertir más dinero en la sanidad pública, dice que "a xente na Mariña esta farta e moitos nenos e nenas seguen sen coñecer o seu pediatra, o que provoca que os pais e nais que poden apostan directamente pola pediatría privada ou que de Burela e Xove vaian a pediatría en San Cibrao e esta colapse"