A Xunta mellora os peiraos da Mariña

A Mariña desenvolverá o vindeiro ano unha importante mellora nas infraestruturas portuarias grazas ao forte esforzo investidor que Portos de Galicia ten previsto para as dársenas desta comarca lucense, segundo destacou o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, nun encontro co sector marítimo-portuario, onde explicou que os Orzamentos 2024 da Xunta de Galicia contemplan investimentos nun total de sete actuacións portuarias na Mariña lucense, que supoñen unha anualidade global de catro millóns de euros e cuxo importe global das obras previstas (con financiación plurianual) ascende a 14 millóns.

Así, a Xunta prevé investir no acondicionamento de locais en San Cibrao, na mellora do abrigo en Morás, no reforzo do abrigo de Burela ou na remodelación da dársena de Foz, así como na dragaxe do peirao de Ribadeo e nas obras de reforzo do abrigo e a ampliación das instalacións para embarcacións menores en Celeiro.

Locais en San Cibrao

No acondicionamento dos locais de San Cibrao a Xunta contempla nos orzamentos un investimento de 350.000 euros o próximo ano, que permitirán executar a obra de acondicionamento dos locais de armadores. Tamén se contemplan partidas de menor importe para outras actuacións que polo momento están en fases máis iniciais, como é o caso da mellora do abrigo cun contradique no peirao de Morás -para a que a Xunta destina 121.000 euros de cara ao vindeiro ano-, a día de hoxe en tramitación ambiental e pendente de saír a licitación.

O acondicionamento dos locais de armadores consistirá no cambio de cubertas, pintura de fachadas e substitución de canalóns e baixantes. Estes locais teñen unhas dimensións de 280 metros cadrados na planta baixa e 210 nos altiños. A nova cuberta executarase en panel sándwich de la mineral de 60 milímetros de espesor. O canalón oculto executarase igualmente con dobre chapa e illamento intermedio en panel de la de roca de 50 milímetros. O resto de canalóns executaranse en chapa simple. Nos soportais disporase unha nova lámina asfáltica e substituiranse as correas de madeira por outras de idénticas características pero debidamente tratadas, xa que as existentes atópanse atacadas por xilófagos.

Melloras en Morás

En canto ás melloras en Morás, o proxecto vén do ano 2006 e está destinado a mellorar o abrigo no peirao e dotalo de pantaláns para aproximadamente 100 embarcacións deportivas menores.

En 2019 analizáronse varias alternativas e o obxectivo das obras é unha mellora do abrigo no porto que permita a instalación de pantaláns para as embarcacións pesqueiras con base no peirao -ademais das de 7ª lista-, e a mellora do abrigo no peirao actual que permita a estancia en porto de embarcacións durante temporais.

Actualmente o proxecto está en estado de tramitación ambiental -previa á licitación-, pendente de informe da Consellería de Medio Ambiente, para saber se hai que levalo a avaliación de impacto ambiental (EAI) Ordinaria. Logo habería que adscribir os terreos.

Dársena de Foz

En relación á remodelación deportiva da dársena de Foz non están pechadas as características, se ben a petición é ampliar o número de atraques, á espera da redacción do proxecto.

Dragaxe en Mirasol

No porto comercial ribadense de Mirasol acometerase unha nova dragaxe cun orzamento de dous millóns de euros.

A execución da dragaxe de Mirasol é fundamental para o desenvolvemento do porto comercial de Ribadeo e para poder manter o seu tráfico portuario, posto que o aumento da sedimentación de area na canle de acceso ao porto pode poñer en perigo incluso a posibilidade de que os mercantes cheguen ao propio peirao por falta de calado.

Por este motivo, as dragaxes na ría de Ribadeo execútanse ciclicamente, para así poder garantir a continuidade da súa operatividade, que é fundamental non só para Portos de Galicia, senón tamén para o propio municipio de Ribadeo e ata para a factoría de Ence en Navia, pois utiliza estas instalacións como punto prioritario desde onde recoller e entregar mercadoría.

En canto á tramitación das obras -con carácter plurianual- atópase practicamente finalizada. Alfonso Villares indicou que as previsións do seu departamento é que poidan comezar este mesmo ano.

Melloras en Celeiro

Ademais, a Xunta de Galicia contempla nos orzamentos para 2024 actuacións por importe de máis de 1,6 millóns de euros para a mellora do porto de Celeiro, no municipio de Viveiro, segundo confirmou a finais do pasado mes o conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

Deste xeito, para o vindeiro ano 2024 os Orzamentos recollen unha partida de 625.000 euros destinada ás obras de ampliación das instalacións do porto de Celeiro. Os traballos permitirán ampliar 70 novas prazas de amarre.

A actuación xa foi adxudicada e conta co orzamento para ser executada no vindeiro exercicio.

Ademais, está prevista unha partida de 30.000 euros para a tramitación previa do proxecto de ampliación do dique de abrigo de Celeiro.

A maiores, a Xunta investiu preto de 400.000 euros para a rehabilitación da nave de redes, co obxectivo de adaptala aos novos usos actuais. Unha actuación que implicou un completo lavado de cara para unha instalación que ademais de estratéxica é moi necesaria para o sector pesqueiro do porto de Celeiro.

Orzamentos

Reforzo ás rebaixas fiscais

O conxunto dos Orzamentos de 2024 da Xunta de Galicia superarán os 13.250 millóns de euros e son tanto os máis altos da historia como os primeiros en 16 anos que evitan ter que acudir ao endebedamento. Neste sentido, reforzan as rebaixas fiscais para os contribuíntes galegos ao mesmo tempo que destinan o gasto social máis alto que se teña desembolsado, próximo aos 10.000 millóns de euros, destinando, ademais, 2.800 millóns de euros a investimentos.



Lugo

A provincia de Lugo será a que maior investimento por habitante reciba, con 5.568 euros per cápita, dentro da aposta do Goberno galego por favorecer o equilibrio territorial entre as provincias atlánticas e as orientais.