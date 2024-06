La Xunta mejorará la sinalética en el acceso a As Catedrais por seguridad

La Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta anunció que acometerá de forma inmediata una serie de mejoras en el acceso a la playa de As Catedrais para homogeneizar la sinalética que hay en la zona de entrada a la playa con objeto de aportar mayor claridad y que esto revierta en más seguridad para los visitantes.

La responsable de dicha dirección xeral, Marisol Díaz, visitó el arenal ribadense acompañada del alcalde de Ribadeo, Dani Vega, y anunció también que van a estudiar diversas zonas deterioradas por el mal tiempo en el entorno superior de la playa para analizar si pueden intervenir para mejorarlos. El alcalde, por su parte, le transmitió la necesidad de conservar y mejorar los aparcamientos de forma urgente.

Renovación de la señalización y revisión de las pasarelas

Aunque no avanzó los trabajos exactos que su departamento va a acometer, Díaz sí indicó que los trabajos que se acuerden realizar tras este análisis de As Catedrais y su entorno "sumaranse á renovación da sinalización existente. Neste caso o obxectivo do Executivo galego é homoxeneizar a tipoloxía dos paneis e sinais existentes na zona simplificando os indicadores e concentrando a información nos novos paneis, facéndoos así máis útiles para os visitantes deste monumento natural".

Marisol Díaz indicó que se están revisando las pasarelas de madera existentes en la zona "ou os valados de protección cos que se impide o acceso das persoas ás áreas con maior risco de caída ou con vexetación autóctona protexida". No descartó la intervención en estos ni en el pavimento "en distintas zonas próximas a este famoso areal".

Los nuevos aparcamientos

El alcalde ribadense, por su parte, incidió en una petición que viene reclamando hace tiempo, que es la ordenación de la zona destinada a aparcamientos. Dani Vega reseñó que en el entorno de esta playa tan visitada es necesario realizar diversas inversiones y la de los aparcamientos es muy importante. Señaló que "o que lle dixen á directora é que poden facer eles diretamente a obra, investir e así conservar. Está moi ben facer obras, pero creemos que está mellor conservalas".

Sobre la actuación de la Xunta en la playa ribadense, el alcalde cree que el Gobierno gallego está obligado a invertir "no que é o segundo monumento máis visitado de Galicia para conservalo. O acceso necesita actuacións, tamén os baños… En definitiva, todo ese entorno".