La Xunta mejora el acceso del Camino Norte a Mondoñedo por la N-634

La Xunta de Galicia mejorará uno de los accesos a Mondoñedo por el Camino Norte. Concretamente el que llega desde la antigua Nacional 634, que es de titularidad municipal y al que destinará un presupuesto cercano a los 262.000 euros, que invertirá en dos anualidades y para lo que el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, firmó este lunes un acuerdo con el alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero. La idea fundamental con las obras que se van a realizar es la de mejorar la seguridad viaria peatonal en la antigua carretera general. Al acto también acudió la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro.

El último tramo de la antigua N-634 es ahora del Concello y está destinada fundamentalmente al tránsito de vehículos. Se trata de un tramo inmediatamente anterior a la entrada en la zona urbana de Mondoñedo.

Este área forma parte de la ruta del Camino Norte y ante la carencia de aceras, arcenes e iluminación pública, tanto desde el Concello como desde el Ejecutivo autonómico consideraron que requería llevar a cabo las actuaciones necesarias para garantizar una movilidad segura tanto de vecinos como de peregrinos de esta ruta jacobea.

Durante su paso por Mondoñedo, Alfonso Rueda destacó que, con esta colaboración, se pretende convertir esta antigua carretera en "un camiño seguro" y para conseguir este objetivo se habrían realizado en este tramo trabajos en la ampliación de la explanada, las canalizaciones de drenaje, en el alumbrado y la pavimentación de los arcenes y aceras.

El alcalde mindoniense, por su parte, agradeció el apoyo económico de la Xunta que permitirá "unha importante actuación: restablecer a seguridade para viandantes e veciños no tramo da antiga N-634 que coincide co trazado do Camiño Norte de Santiago e adecentar unha das entradas á cidade, dende Lourenzá e o parque industrial, nos lugares de Xirós e San Paio".

Manuel Otero indicó que se eliminará totalmente un "punto de inseguridade existente dende hai moitos anos" con la construcción de una acera de dos metros convenientemente iluminada, un objetivo que llevaban tiempo persiguiendo.