La Xunta licita mejoras en la residencia de Burela por más de 190.000 euros

La Xunta anunció dos obras destacadas en diferentes instalaciones de la comarca mariñana que son de distintos departamentos como, por ejemplo, una serie de obras en la residencia de mayores de Burela a las que destinará más de 190.000 euros.

En concreto, según fuentes del Gobierno autonómico, en la residencia burelesa la actuación prevista "servirá para a substitución e instalación de carpinterías exteriores e novas ventás nas habitacións das catro plantas do centro".

Este procedimiento determina los requisitos técnicos que deberán cumplir las empresas interesadas y que pueden presentar ofertas antes del día 19 de enero. La renovación de la carpintería y la ventanas "permitirá mellorar o illamento térmico do centro, o que redundará tamén na súa eficiencia enerxética".

O VICEDO. En el caso de O Vicedo, la Consellería do Mar acaba de finalizar las obras de mejora de iluminación del puerto de la localidad, que supusieron la introducción de más puntos de luz con tecnología led, "un modelo que incrementa o rendemento lumínico e a eficiencia no gasto enerxético", según indicó el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, quien visitó el puerto compañado del alcalde, Jesús Novo, y explicó que "esta actuación achega maior seguridade tanto para o acceso peonil e rodado como para a circulación dentro da dársena".

La consellería invirtió cerca de 20.000 euros en el proyecto "para dar resposta á solicitude formulada tanto pola Confraría de pescadores do Vicedo como polos propios usuarios do porto. As obras, executáronse a través de Portos de Galicia".