A Xunta investirá 1,6 millóns de euros en actuacións de mellora no porto de Celeiro

A Xunta de Galicia contempla nos orzamentos para 2024 actuacións por importe de máis de 1,6 millóns de euros para a mellora do porto de Celeiro, no municipio lucense de Viveiro, segundo confirmou a finais do pasado mes o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, nunha visita ao municipio na que explicou os proxectos portuarios previstos para a zona.

O titular de Mar, que estivo acompañado polo presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, e a xefa territorial da consellería, Mariña Gueimunde, explicou que para o 2024 se recolle unha partida de 625.000 euros destinada ás obras de ampliación das instalacións do porto de Celeiro. Os traballos permitirán ampliar 70 novas prazas de amarre. A actuación está en licitación e conta co orzamento para executarse no vindeiro exercicio.

Este proxecto consiste na instalación de novas prazas de atraque mediante pantaláns flotantes e a recolocación dun dos pantaláns deportivos existentes, para cubrir as necesidades de toda a frota profesional (3ª lista) e de recreo (7ª lista) existente. Para a 3ª contémplanse 18 novas prazas de esloras entre 8 e 14 metros e para a 7ª lista, 52 prazas de 6 metros de eslora. Na actualidade o peirao conta con instalacións flotantes para 103 embarcaciones de 7º lista, pero non para menores de 3º lista con esloras de 7 a 14 metros.

Así, para a execución desta actuación será preciso reordenar a dársena, de xeito que quede garantida a maniobrabilidade das embarcacións e queden liberados os muelles para a descarga. Para 3ª lista disporase un novo pantalán de atraque de 57,20 metros, que acollerán 18 prazas para 8, 10, 12 e 14 metros de eslora. Para 7ª lista proxéctase o traslado do pantalán situado máis ao sur. A nova disposición será paralela ao outro pantalán . Esta orientación permitirá dar cabida ás embarcacións no interior da dársena. O novo pantalán reubicado contará con 72 metros de lonxitude, 12 metros máis que o pantalán actual, e dará cabida a 52 plazas de 6 metros de longo por 2,65 de ancho. Todas las plazas irán equipadas con fingers e disporán de torretas.

Dique de abrigo

Alfonso Villares informou de que os orzamentos da Xunta para 2024 recollen unha partida de 30.000 euros para a tramitación previa do proxecto de ampliación do dique de abrigo de Celeiro.

Esta actuación, cun importe plurianual estimado dun millón de euros, atópase en tramitación ambiental e administrativa para formalizar a adscrición de terreos necesaria, un procedemento que depende do Goberno central.

O obxecto do proxecto, debido aos danos sufridos no dique polas tormentas nos últimos anos, é un cálculo actualizado da sección tipo teórica do rompeondas e o deseño das obras necesarias para a súa adaptación ao reforzo do estado actual, tanto a nivel estrutural como de rebases; determinándose catro zonas nas que é necesario actuar e optándose por unha solución de recarga de bloques que supoñen unhas 40 toneladas por bloque. A zona na que se concentra a case totalidade da recarga coincide coa quebra na alineación do dique. O resto de recargas son de escasa entidade e en puntos localizados.

Nave de redes

Na súa visita a Viveiro, o conselleiro visitou a nave de redes, en cuxa rehabilitación Portos de Galicia investiu preto de 400.000 para adaptala aos novos usos actuais.

Tamén comprobou a finalización dos traballos do edificio náutico pesqueiro, executados pola Confraría con fondos do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) xestionados pola Consellería do Mar.

As obras no edificio náutico pesqueiro, consistiron na substitución da cuberta, de uralita, por outra dun panel especial, con remates, baixantes e canalóns así como portas de aceiro inoxidable; ademais do pintado interior e exterior, a renovación da instalación eléctrica, obras de carpintería exterior con colocación de novas ventás de aluminio e selaxe con pinturas intumescentes. As obras incluiron tamén o illamento térmico con chapas mariñas tipo sandwich, carpinterías exteriores con ponte térmica e acristalamento baixo emisivo, ademais da substitución de luminarias por outras led e detectores de presenza e iluminación de emerxencia.

A actuación implicou un completo lavado de cara para unha instalación estratéxica e moi necesaria para o sector pesqueiro do porto de Celeiro.

Visita ► Reunión para explicar os proxectos

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, estivo acompañado na súa visita ao concello para explicar os proxectos portuarios previstos polo presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez; a xefa territorial da consellería, Mariña Gueimunde, e a alcaldesa de Viveiro, entre outros.

Coordinación

Galicia, porto único

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, aposta por pensar nos portos galegos –autonómicos e estatales– como un único ente, pois cre que así se contribuíu á recuperación do impacto da pandemia, pese á suba de prezos, da enerxía e a guerra de Ucraína. Así quedou de manifesto na última reunión celebrada cos presidentes das autoridades portuarias de Galicia e co presidente de Portos, José Antonio Álvarez, donde defendeu a importancia da coordinación entre peiraos para o desenvolvemento económico da contorna e para que sexan un motor e impulsen o crecemento da comunidade, así como a captación de novos tráficos para facelos competitivos e diversificar a súa actividade para que gañen fortaleza e así poder afrontar contratempos futuros.



Outras partidas

A Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar, tamén prevé partidas para desenvolver actuacións de acondicionamento de locais en San Cibrao, o reforzo do abrigo en Burela, a mellora do abrigo en Morás, a remodelacion da dársena de Foz e a dragaxe do porto de Ribadeo.