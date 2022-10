La Xunta insta al Gobierno a cooperar para agilizar los parques eólicos

Un día después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reclamase a la Xunta "agilizar los trámites" para poner en marcha los parques eólicos que abastecerán de electricidad a la fábrica de Aluminio de Alcoa en San Cibrao, el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Industria, Francisco Conde, insta al departamento de Ribera a "cooperar coa Xunta" para que esa agilidad sea posible, pues recuerda que la tramitación de los proyectos eólicos de mayor potencia corresponde al ministerio. Al mismo tiempo demanda al Gobierno que amplíe el plazo que ha fijado para la obtención de las declaraciones de impacto ambiental, pues pone en peligro la continuidad de los parques.

Conde valora que Alcoa "siga traballando na senda de poder incorporar renovables á súa liña de produción", en alusión al acuerdo anunciado el jueves con Endesa, que se suma al que ya tenía con Greenalia y con los que cubre el 77% de las necesidades energéticas de la fábrica; sin embargo están ligados a parques eólicos que todavía no se construyeron. "Trasladamos ao Goberno que é moi importante que haxa unha colaboración efectiva coa Xunta para dar resposta ás necesidades que ten Alcoa", dice Conde, quien recuerda que "o 75% dos MW do acordo con Endesa precisan de tramitación por parte do Ministerio de Transición", que es el encargado de los parques de más de 50 MW, mientras que la Xunta asume los de menor potencia.

Conde también demanda una ampliación del plazo para que estos proyectos —tanto los de la Xunta como los del Estado— tengan aprobada la declaración de impacto ambiental, que el Gobierno fijó en el próximo 24 de enero. Debe ampliarse, dice el conselleiro, "para garantir que estes proxectos se poidan tramitar en prazo e en forma" y que no caduquen los permisos de conexión y acceso a la red, lo que dejaría invalidados los proyectos.

Francisco Conde sostiene que "o futuro de Alcoa non só pasa polo desenvolvemento dos proxectos eólicos", sino también por establecer un nuevo marco energético que ponga en igualdad de condiciones a la planta mariñana con las de otros países europeos. En estos momentos, expuso, Francia o Alemania están desarrollando "medidas extraordinarias" para favorecer la actividad de la industria electrointensiva, "medidas que non están sendo de aplicación en España", donde el precio que pagan las grandes consumidoras de energía como Alcoa "é oito veces maior que en países como Francia".