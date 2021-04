La Xunta iniciará los estudios para la oficialización del Camiño do Mar

El Camiño do Mar, que discurre por todos los concellos de costa de A Mariña desde Ribadeo a O Vicedo, podría convertirse en una nueva ruta oficial de peregrinación a Santiago si así lo concluye una investigación que abrirá la Xunta de Galicia a instancias del Parlamento después de que todos los grupos con representación en la Cámara gallega votasen a favor de una propuesta del grupo socialista al respecto.

Aunque finalmente todos los partidos estuvieron de acuerdo en la apertura del proceso para la oficialización de la ruta, la votación de una propuesta que presentó la diputada mariñana Patricia Otero no estuvo exenta de polémica, ya que esta se quejó de que se consigue pero "tras once anos de inacción e esquecemento da Xunta".

De hecho, la propia Patricia Otero recordó que "hai xa máis dunha década que se aprobou nesta Cámara, por unanimidade, unha iniciativa do grupo parlamentario popular, na que se reclamaba ao goberno da Xunta oficializar o Camiño do Mar como ruta xacobea. Malia isto, dende entón non se fixo nada, o que presupón o nulo compromiso e a falla de vontade política da Xunta con este trazado".

DEMOSTRACIÓN. Pero la diputada socialista está convencida de que esta iniciativa llegará a buen término porque recuerda que ya se realizaron diversos trabajos de divulgación por parte de distintas asociaciones históricas, turísticas, de vecinos, comerciantes o incluso de la Asociación de Amigos do Camiño en la provincia de Lugo que respaldan esta iniciativa así como su validez histórica.

También mostró su extrañeza de que esta ruta quedase excluida de las oficiales cuando apunta que su trazado entre Ribadeo y Neda "o convertía no punto de unión entre outros dous camiños xa recoñecidos: o do Norte e o Inglés" y añadió que "do seu percorrido entre Ribadeo e Cedeira consérvanse case que a totalidade dos establecementos hospitalarios de atención aos viaxeiros".

Balseiro aclara que faltan muchos estudios todavía

Aunque el PP votó a favor de la propuesta socialista, el también diputado mariñano José Manuel Balseiro enfrió un poco los ánimos al respecto porque recordó que el reconocimiento oficial de la ruta "non se pode facer directamente a golpe de proposición non de lei, senón que previamente son necesarios estudos, informes e documentos que demostren que efectivamente hai razóns para oficializar esta nova ruta xacobea".



Proceso complejo

También recordó que el proceso es "complexo" y añadió que "a variación da normativa privou de que ao longo deste tempo se conseguira a declaración".