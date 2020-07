Una vez más las noticias falsas han volado tan rápido, o más, que la información. Poco después de anunciarse el cierre de A Mariña se difundían por las redes sociales y por las aplicaciones de mensajería una serie de textos en los que, con indignación, se señalaba que la Xunta había anunciado que los infectados podrían ir a votar el día 12, dado que se les iba a dar un permiso especial para poder salir de sus domicilios y ejercer su derecho a voto siempre y cuando llevasen guantes y mascarilla. La difusión del bulo cobró tal magnitud que las cuentas en redes sociales de este periódico y el terminal de envío de las noticias a través de Whatsapp recibió en pocos minutos varias decenas de consultas sobre la veracidad de esta información.

La realidad es que el conselleiro Almuíña dejó claro en la rueda de prensa de este domingo que los enfermos no podrían ir bajo ningún concepto a los colegios electorales y que los contactos de estos infectados, siempre que hayan dado negativo en la PCR, sí podrán hacerlo. "El voto es lógicamente uno de los derechos que tenemos en democracia", fundamental, y los "contactos" sí podrán acudir al colegio, depositar la papeleta y acto seguido regresar a sus domicilios para seguir con la cuarentena preventiva, pero no así los positivos confirmados, que "no pueden, en ningún momento". Solamente se les permitiría acudir a los lugares habilitados si hubiesen superado los diez días preceptivos de aislamiento y no hubiesen tenido síntomas durante los últimos tres, pues a partir de ahí serían "como cualquier otra persona".