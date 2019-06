La Xunta garantiza la mejora de la depuradora de Viveiro, que le urgen los socialistas

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, garantizó este miércoles en el Parlamento que la contratación de las obras de mejora de la depuradora de Viveiro, que cuentan con una inversión de 3,9 millones, se iniciará cuando el Concello remita la aprobación del proyecto. Vázquez contestaba así a una pregunta de la parlamentaria socialista Patricia Otero, que urge a llevar a cabo estas obras cuya no ejecución "pon en risco os 2,4 millóns de euros dispoñibles dos fondos Feder".

La conselleira explicó que "se o Concello é áxil na súa tramitación e asume as súas responsabilidades, a Xunta seguirá a facer todos os esforzos para tratar de adiantar os prazos e avanzar na mellora da calidade da auga da ría de Viveiro de cara a acadar o saneamento integral da ría". En este sentido acusó directamente al Concello de ser "o principal responsable dos problemas de saneamento da ría, pois nin xestiona axeitadamente as infraestruturas, nin acomete as obras de mellora, nin facilita os trámites necesarios para que o faga a Xunta".

En este sentido, Vázquez recordó que la consellería está impulsando dos actuaciones que suponen una inversión de siete millones. Se trata de la ejecución de un nuevo emisario submarino y la mejora de la depuradora, para incrementar la capacidad y el grado de depuración.

Por su parte Otero alertó de que la fecha límite dada por la Unión Europea en 2010 para ejecutar las obras es 2020, "ao que o Goberno galego respondeu en 2011 anunciando a execución en 2015, pero estamos a xuño de 2019 e as obras nin sequera están iniciadas". Otero también preguntó "se estariamos a falar deste incumprimento se en Viveiro gobernara un alcalde do PP".

Otero exigió que el saneamiento se inicie con la retirada del antiguo emisario submarino, así como una nueva estación de bombeo en Celeiro y un nuevo depósito.