La Xunta de Galicia y la Fegamp reconocen a Mondoñedo como 'Concello Emprendedor'

El Concello de Mondoñedo ha sido distinguido por la Xunta y por la Fegamp como 'Concello Emprendedor', un título que otorgan ambos organismos al cumplir el ayuntamiento una serie de condiciones establecidas en el convenio de colaboración de las dos entidades para fomentar la implantación y fijación de empresas en la comunidad. La alcaldesa, Elena Candia, advierte de que "ser un Concello Emprendedor significa que somos un reclamo para o investimento".

En este aspecto, el municipio ya aprobó en el mes de noviembre, en pleno, una modificación de distintas ordenanzas para ser 'Concello doing business', una plataforma impulsada desde la Consellería de Emprego, Economía e Industria que tiene como finalidad la reducción de cargas administrativas para las empresas. Entre estos incentivos está la bonificación de hasta el 95% en varios impuestos para aquellos proyectos que impliquen la nueva implantación o ampliación de las empresas ya existentes, siempre que garanticen la creación de empleo.

Con respecto al suelo empresarial, el Concello de Mondoñedo fijará precios competitivos estableciendo bonificaciones e incorporando a su oferta el derecho de superficie. A este respecto, Elena Candia avisa de que ya gestionaron con la Suelo Empresarial del Atlético (Sea) "unha rebaixa no prezo da adquisición do metro cadrado das parcelas do noso polígono". Además, avanza que en el Concello están estudiando habilitar más ayudas a nivel local.