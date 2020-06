La Xunta firma el contrato para la mejora de la depuradora de Viveiro

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de la entidad Augas de Galicia, formalizó el contrato para la ejecución de las obras de ampliación y mejora de la depuradora de Viveiro por un montante total de tres millones de euros.

Esta actuación recae en la empresa Espina&Delfín y dispondrá de un plazo máximo de 18 meses para ejecutarla. El comienzo de los trabajos será este mismo verano.

La intervención, recuerdan desde el Ejecutivo autonómico, tiene como objetivo "ampliar a capacidade e mellorar o grao de depuración previo ao emisario de todas as augas residuais de Viveiro, incluídas as do núcleo de Celeiro".

Esta optimización permitirá tratar la totalidad de las aguas residuales generadas en el municipio de Viveiro "incorporando cunha nova conexión as procedentes da rede de Celeiro, que actualmente non van á depuradora".

Pero además de ello, gracias a esta nueva obra conseguirán solucionar los problemas detectados en la actual depuradora, que gestiona el Concello, "pois as deficiencias na súa conservación e mantemento fan que a capacidade de depuración real sexa menor da inicialmente prevista", aseguran fuentes de Augas de Galicia.

Al tratarse de la mejora e intervención en la depuradora, "que xa está en funcionamento, a medida que se executen as distintas actuacións iranse poñendo en servizo, procedéndose, ao final, ás probas para que todo funcione correctamente" y así evitar en todo lo posible los inconvenientes para la ciudadanía.

Esta actuación está calificada como "estratéxica" para Viveiro y para su ría. Según la consellería, "incrementará nun 50% a capacidade de depuración da planta actual e permitirá atender 23.700 habitantes equivalentes, deixando cubertas as necesidades de depuración de Viveiro para as próximas dúas décadas".

MEJORA DE LA EDAR. La ampliación de la capacidad y mejora del funcionamento de la Edar de Viveiro contribuirá a obtener una mejora significativa de la calidad del agua de la ría "que se traducirá, tamén, no resultado das analíticas sanitarias que presentan praias como a de Celeiro", aseguran desde la Xunta.

El Gobierno gallego también está ultimando el proyecto de saneamiento de Celeiro y "a mellora da condución de vertido da Edar de Viveiro, que inclúe a execución do novo emisario e retirada do antigo tanque de tormentas e mellora da capacidade de bombeo"