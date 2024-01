La Xunta exige al Estado que reclame responsabilidades por los daños del vertido de pellets

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, manifestó en la mañana de este sábado en Ribadeo que el Gobierno autonómico solicitó al central que inicie la reclamación de responsabilidades por los daños medioambientales en el dominio público marítimo terrestre causados por el vertido de pellets que afecta a las costas gallegas. "Onte dirixímonos ao Goberno central para que lle esixa responsabilidades a quen causou isto", dijo.

Rueda visitó en compañía del conselleiro do mar, Alfonso Villares, una de las foodtrucks de la campaña Galicia sabe Amar en Ribadeo, recalcando que la Xunta realizó dicha demanda por escrito al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en base a Ley 26/2007 de responsabilidad ambiental, como parte interesada.

El titular del Ejecutivo gallego recordó es el Estado quien tiene las competencias para actuar frente a un episodio de contaminación marina y, por tanto, el que debe evaluar los posibles daños ambientales del vertido y la responsabilidad de los costes que ahora sufragan las administraciones.

El Goberno gallego "está poñendo medios para a limpeza" para dejar las playas libres de pellets y otros plásticos, por lo que "é o momento de esixir responsabilidades", recalcó. "Había que seguir intentando, como fan os medios da Xunta, buscar os sacos no mar e desde logo tamén hai que reaccionar e pedir responsabilidades por todos os custes e todo o dano que se produciu", concluyó.

Rueda denunció asimismo "os bulos" sobre la calidad del pescado y el marisco gallego, subrayando que su consumo es totalmente seguro.

PSOE

La número 3 del PSOE al Parlamento gallego Mayra García Bermúdez, considera "electoralista" la visita de Rueda a Ribadeo. "Pasou máis dun mes desde que a Xunta tivo constancia de que os pellets chegaban ás nosas costas e non se preocupou por como estabamos na Mariña, nin chamou aos alcaldes e cargou aos concellos coa responsabilidade de limpar os plásticos sen aportar medios nin orzamento, e chega hoxe para facer unha foto de propaganda nunha foodtruck, como se o problema non existise", reprochó.

García Bermúdez asegura que la visita é "a mostra da inacción, da incompetencia e da soberbia ante esta crise, pero tamén ante a da covid, cando nos deixou totalmente sós aos concellos, ante a situación de Alcoa e e ante calquera problema. Rueda esconde a cabeza e culpa aos demais”, asevera.

La socialista dice que los mariñanos y los gallegos pierden oportunidades. "Primeiro Feijóo e logo Rueda, os dous lastraron á Mariña nestes 15 anos. Pararon infraestruturas fundamentais, como é a VAC Costa Norte e desmantelaron a sanidade pública".

La candidata afirma que Galicia "necesita o liderado, as ideas e as respostas que ofrecemos os socialistas con José Ramón Gómez Besteiro. Non podemos perder máis tempo coa inercia de Rueda. Necesitamos o impulso de Besteiro", quien asegura que ya presentó un plan de acción para potenciar el consumo de pescado gallego y se comprometió a introducirlo tres veces a la semana en los comedores escolares. Además, critica la "mala xestión" del PP en la Xunta en la última década al "deixar sen executar o 51% do Fondo Europeo Marítimo Pesquero (Femp), perdendo unha oportunidade para a modernización do sector pesqueiro".