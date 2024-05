La Xunta espera documentación para estudiar la transmisión de la residencia de Foz

La Consellería de Política Social indicó este lunes que está esperando a que el Concello de Foz le remita "os antecedentes e documentación" sobre la parcela en la que se construyó la residencia y el centro de día de la localidad para poder "estudar as fórmulas de transmisión da propiedade, tal e como se quedou na última reunión entre Consorcio e Concello". Así lo comunicó después de que el fin de semana el alcalde focense, Fran Cajoto, aprovechando el anuncio de la adjudicación del servicio a la empresa asturiana CK Senior Gestión SL asegurara que nada se sabía del compromiso de transmisión de la propiedad del centro adquirido por el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar en enero de 2023.

En este sentido, Cajoto precisó que la parcela es propiedad de la Administración autonómica toda vez que le fue cedida por el Concello para construir las instalaciones. "Os terreos eran da fundación Martínez Otero, que os cedeu ao Concello e este á Xunta para levantar o edificio, polo que houbo unha doble cesión", explicó y avanzó que se pondrá en contacto con la Xunta para aclarar la documentación que es necesaria para avanzar en este asunto.

El PP de Foz urge al alcalde a que cite a los familiares y piense como reducir las tarifas

Por su parte, el PP focense emitió un comunicado en el que urge al regidor a que cite a los usuarios de la residencia y que piense en como reducir las nuevas tarifas con las que cuenta el servicio. Según la información transmitida por el alcalde, el precio de las plazas para los residentes con grado 2 o 3 de dependencia tendrán un coste de 2.012,92 euros y para las personas válidas o con dependencia de grado 1 serán de 1.630,72 euros.

"Chama poderosamente a atención que o goberno local dixera hai ano e medio, aproximadamente, que os prezos eran suficientes para defender o servizo, o que levou ao enfrontamento coa anterior empresa, e que agora aprobe unha suba das tarifas a moitos usuarios que non poderán asumir", lamentó el portavoz del PP Javier Castiñeira.

Los populares defienden que si el Concello quiere tener "unha residencia municipal para todos os focegos, o Concello vai a ter que poñer medios e recursos, como o están a facer o resto dos concellos que participan no Consorcio da Xunta ou que están participando nas residencias da Deputación que, tamén teñen que pagar a súa parte proporcional". "O Concello de Foz vai ter que facelo e en caso de que non queira vai repercutir directamente nos prezos aos usuarios", recalcó Castiñeira.

A este respecto, desde el PP insistieron en que la residencia estuvo "un ano e medio nunha situación irregular por culpa da desidia do equipo de goberno por non querer firmar, no seu día, un convenio coa Xunta que o retrasou todo xa que, ao final, non tivo máis remedio que firmalo". En este tema también le reprochan a socialistas y nacionalistas que no crearan una comisión de seguimiento sobre este asunto con los grupos políticos y los familiares de los usuarios.

"Os únicos culpables dos altos prezos e do retraso son o señor Cajoto e o BNG, que prefiren o enfrontamento político coa Xunta e prexudicar aos usuarios a tratar de resolver os problemas e asumir a responsabilidade dunha residencia integramente municipal".