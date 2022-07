La Xunta dice que flexibilizó la licencia para socorristas

La Xunta de Galicia a través de su Vicepresidencia Segunda en la que recaen las competencias vinculadas a Emerxencias sostiene que el problema de la falta de socorristas en las playas en general y en las mariñanas en particular se derivan de cuestiones ajenas a su competencia. Asegura que las condiciones que establecieron para conceder la titulación pertinente están redactadas para amoldarse al marco de carácter estatal modificado el año pasado y marcado por el Gobierno. Añaden que precisamente para flexibilizarlo y ampliar las vías de acceso para trabajar como socorrista "aprobouse o ano pasado un novo decreto en consenso coa Fegamp, Cruz Vermella e outras entidades" aunque "mantendo o certificado de profesionalidade como eixo central".

Fuentes autonómicas detallan aún más el proceso y aseguran que con el decreto que aprobó el Gobierno autonómico se flexibilizaron las condiciones "e permítese tamén optar á inscrición no rexistro aos que teñan as titulacións de Técnico Superior en Ensinanza e Animación Deportiva ou Técnico Superior en Acondicionamento Físico, así como ter superado determinadas materias destas titulacións e realizar un curso de adaptación de 80 horas prestados por distintas institucións como a Agasp. No caso da Agasp son gratuítos e só no último ano impartíronse 14 módulos con 400 prazas" y apuntan que antes del decreto era necesario el certificado de profesionalidad o las titulaciones de graduado en Inef o Técnico Deportivo Medio o Superior en Salvemento y Socorrismo.

Asimismo, aluden también al apoyo económico de la Xunta a los concellos para la contratación de socorristas e indican que destinaron 1,5 millones a contratar 453.