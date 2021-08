La Xunta destina 59.000 euros a la mejora de cuatro locales vecinales en Ribadeo

La Xunta de Galicia destinará más de 59.000 euros a mejorar los equipamientos de los locales sociales de las asociaciones de vecinos de las parroquias de Cubelas, Cinxe, Rinlo y Vilaselán. El delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, se reunió ayer con representantes de dichos colectivos vecinales en el que se encuentra ubicado en Vilaselán. Las subvenciones se enmarcan en un programa de ayudas de la Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

El propio Arias quiso destacar en el encuentro el papel "fundamental" que juega el movimiento vecinal en la dinamización social y cultural "de barrios e pobos, especialmente no ámbito rural. A Xunta habilita estes apoios para contribuír a ese labor, que mellora a calidade da vida local", apuntó el responsable autonómico.

El local de la asociación que ejerció de anfitriona, el de Vilaselán, es un espacio que actualmente utilizan los vecinos y vecinas y dispondrá de una ayuda de 12.400 euros para reparar las rampas de acceso para personas con movilidad reducida, reparar la cubierta, adquirir mobiliario, repintar interiores, acondicionar la iluminación y mejorar la calefacción de las aulas para cursos.

Las entidades de Cubelas y O Cantal de Rinlo obtuvieron la cuantía máxima establecida en estas asociaciones, de 17.000 euros cada una, 12.000 para obras y 5.000 para equipamiento. Destinarán el dinero a actuaciones como la eliminación de barreras arquitectónicas o la mejora de sus dotaciones.

En cuanto a la asociación de Cinxe, en A Devesa, recibe 12.750 euros para actuar sobre la accesibilidad, cambiar ventanas y pintar el exterior del local.

Este programa de ayudas está destinado también a comunidades de usuarios de aguas y asociaciones de mujeres rurales con el objetivo de mejorar los inmuebles de su titularidad.

El portavoz municipal del PP ribadense, Daniel Vega, destacó "o traballo conxunto coas asociacións do rural do municipio que, a través de axudas da Xunta, poderán mellorar as escolas das súas parroquias. En todos os casos, as axudas servirán para dotar de medios aos locais".