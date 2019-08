La Xunta descarga la depuración de Barreiros y Viveiro en sus concellos

La Xunta de Galicia descargó este viernes en los gobiernos municipales de Barreiros y Viveiro el avance en las actuaciones necesarias en materia de depuración en ambos concellos. En el caso de Barreiros fue el delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, quien dijo a la alcaldesa, Ana Ermida, que debía presentar un proyecto de mejora para la depuración en San Miguel y Reinante y que su financiación era una cuestión municipal. En Viveiro le apuntaron a la alcaldesa que no aportó una serie de documentación necesaria para licitar el proyecto de mejora de la depuradora municipal.

La alcaldesa de Barreiros solicitó el jueves una reunión con hasta cuatro consellerías para buscar financiación para la depuradora de San Miguel. Pero José Manuel Balseiro le indicó que la construcción de una depuradora "é unha competencia exclusiva municipal, de conformidade co artigo 25 da Lei de Bases do Réxime Local".

El responsable autonómico dijo que no comprende por qué desde la alcaldía tratan de depositar en la Xunta "a responsabilidade de soster ou mellorar un servizo municipal e, polo tanto, insistimos na necesidade de que o Concello no fuxa das súas competencias, nin intente confundir á cidadanía atribuíndo a terceiros obrigas que son propias".

Sí reconoce el delegado territorial que está abierto a "colaborar" desde el ámbito técnico o económico "como fixo en anteriores ocasións" pero dice que para hacerlo "é necesario concretar un proxecto de mellora que está por definir por parte do Concello". A este respecto, la alcaldesa había apuntado que el proyecto ya está redactado por Augas de Galicia y precisa de un presupuesto de 3,3 millones de euros. También añade Balseiro que no tiene sentido pedir entrevistas con cuatro consellerías "cando só o departamento de Infraestruturas e Mobilidade apoia obras hidráulicas".

VIVEIRO

Augas de Galicia trasladó al Concello de Viveiro una solicitud de documentación municipal según la cual apuntan que no pueden iniciar las obras de mejora de la depuradora, presupuestadas en 4 millones de euros. La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade recuerda que "en canto se reciba a documentación local precisa, que xa lle foi solicitada en xuño", se licitarán las obras.

Recuerdan que la Xunta aporta 7 millones para sanear al ría de Viveiro y piden "tanto á administración local como á estatal que axilicen os trámites da súa competencia para mellorar o saneamento na ría, prioridade da Xunta".

Reacciones: las alcaldesas acusan al Gobierno de actuar de forma sectaria

Las declaraciones de los responsables de la Xunta provocaron la indignación de las dos alcaldesas afectadas, la socialista María Loureiro en Viveiro y la nacionalista Ana Ermida en Barreiros. Las dos coincidieron en apuntar que el Gobierno gallego actúa con sus municipios de forma sectaria, aunque cada una apuntando a distintos aspectos en función de la tramitación que les reclamó el Ejecutivo autonómico.



Ana Ermida, por ejemplo, se pregunta cómo es posible que el delegado de la Xunta en Lugo le pida que le aclare y defina un proyecto "cando a máxima responsable de Augas de Galicia veu a Barreiros no mes de xullo e confirmou que ese proxecto está rematado e precisa dun presuposto de 3,3 millóns de euros, que foi a cantidade á que nós fixemos referencia".



También dice cómo puede afirmar la Xunta que estos asuntos no son de su competencia "cando asinou un convenio específico para Barreiros no que se comprometía a financiar, entre outras moitas cousas, xustamente isto, esta depuradora". Ermida indicó además que si solicitó una reunión con cuatro consellerías es porque el problema con la depuración en esta playa afecta a todos esos departamentos.



María Loureiro, por su parte, acusó al Gobierno gallego de "manipular totalmente esta situación" porque indicó que le están pidiendo una documentación "que estuvo a exposición pública hasta hace dos días y que saben que tiene que ir a pleno para su aprobación". Aseguró que la llevarán al primer pleno que tienen en septiembre "para no perder ni un segundo porque el Concello de Viveiro siempre entregó todo a la Xunta en tiempo y forma" por lo que pidió a Balseiro "que se deje de tergiversar y cumpla con su trabajo, para el que le estamos pagando todos y no sea sectáreo".