La Xunta dedica más de 180.000 euros a las pinturas de la iglesia de A Ponte

El delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, anunció este sábado que el Gobierno autonómico destinará 183.000 euros a mejorar la conservación de la iglesia de A Ponte de Arante, en Ribadeo, con el fin de proteger las pinturas de dicho templo, consideradas únicas en Galicia. Arias indicó que decidieron intervenir porque la iglesia presenta una serie de patologías ocasionadas por humedades que afectan tanto al exterior como al interior del edificio.

El proyecto básico de ejecución está a punto de finalizarse pero las principales actuaciones contempladas pasan por "actuar sobre os revestimentos, a través do picado e posterior revestimento con pintura ao silicato para corrixir os problemas de humidades no exterior. Tamén se prevé a retirada da escada adosada ao paramento sur do templo, xa que está a provocar unha forte entrada de auga ao interior do muro".

Los problemas de humedades afectan también al interior, de ahí que esté prevista la retirada de los revestimientos para favorecer la ventilación de los paravientos. Para solucionar la entrada de agua por la cubierta, esta se sustituirá y se colocarán nuevos canalones y bajantes.

También se instalará una nueva iluminación que mejorará la iluminación ornamental de las pinturas.

UN ALTO VALOR. El responsable autonómico lucense recordó que además del valor cultural que tiene este santuario de Nosa Señora das Virtudes "destaca igualmente pola súa importancia histórica que se reflicte na celebración da Romaxe das Cruces. Así, cada ano o barrio da Ponte, en Arante, celebra unha nova edición desta festa, declarada de interese turístico, para conmemorar a vitoria sobre as tropas napoleónicas dos veciños e veciñas de sete parroquias de Ribadeo e Trabada: Arante, Ove, Cedofeita, Cubelas, Vidal, Balboa e Sante".

Y añade que a todo ello se añade que es "parada obrigada no Camiño Norte, para aqueles que realizan a ruta xacobea, na etapa que discorre entre os municipios de Ribadeo e Lourenzá".