La Xunta decreta el cierre provisional de una unidad de infantil en Trabada

La Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional de la Xunta de Galicia anunció este lunes a través del Doga el cierre provisional de una unidad didáctica perteneciente al Ceip Celso Currás de Trabada puesto que solo cuenta con cuatro alumnos, cuando el criterio esgrimido por el organismo público durante los últimos años es que haya como mínimo seis alumnos matriculados. Esta medida también incluye al Ceip As Nogais. Esta decisión no es definitiva, y la situación podría revertirse si el colegio público mariñano presenta dicha cifra de alumnos antes de que finalice el plazo de matriculación en el mes de septiembre.

Por ello, el Concello de Trabada puso en marcha un ingenioso y mediático plan para atraer a familias cuyos hijos tuvieran entre 3 y 6 años con una oferta que incluía vivienda gratuita e incluso alguna propuesta de empleo indefinido en empresas de la zona para los progenitores si decidían matricular a sus vástagos en el Ceip Celso Currás.

"A día de hoxe temos catro nenos xa matriculados no colexio e varias propostas de familias interesadas e que cumpren cos requisitos", matiza la alcaldesa Mayra García, "e o mércores decidiremos quen deles serán os elixidos", sostiene la regidora de Trabada que cuenta "co compromiso da Xunta de non deshabilitar a unidade didáctica se chegamos aos seis nenos matriculados", afirma.

García espera que este hecho se haga realidad "antes do mes de setembro. Queremos deixar pechado este tema canto antes", dijo.

El cierre provisional de esta unidad del colegio trabadés está enmarcada dentro de la revisión de la matrícula y de las unidades y puestos de trabajo docentes de los centros escolares públicos en los niveles de educación infantil, educación primaria y educación especial para el próximo curso 2019-2020, un proceso habitual que se lleva a cabo antes del inicio de cada curso con el fin de adecuar la estructura de cada centro educativo al alumnado matriculado.

Para paliar la carencia de plazas en determinadas zonas, la Consellería de Educación lleva a cabo obras de construcción de seis nuevos centros escolares, uno de ellos está ubicado en el barrio lucense del Sagrado Corazón.