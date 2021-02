La Xunta da luz verde a la inversión de 10 millones en el casco viejo de Mondoñedo

El Consello da Xunta convirtió este jueves a Mondoñedo en el primer municipio que tiene aprobado de forma definitiva el plan de dinamización asociado a la declaración de Área Rexurbe que ya tienen en marcha algunos otros ayuntamientos, pero no en un estado tan avanzado. En la práctica, esto implica que el Gobierno autonómico pondrá sobre la mesa unos diez millones de euros para cofinanciar actuaciones de rehabilitación de edificios en el casco mindoniense. A ese dinero de procedencia autonómica se sumarán 1,8 millones que aportará el Concello, dos procedentes de la Diputación y fondos estatales y 3,4 del capital privado de los inmuebles a recuperar hasta sumar un total de unos 17 millones.

Esa inversión está pensada para ejecutarse en un periodo de cuatro años, que es la duración que se atribuye a ese plan de dinamización. La rehabilitación de inmuebles es el fin fundamental de este plan y se busca que esa obra se haga con fines residenciales pero también para acoger iniciativas empresariales. No obstante, se financiarán también intervenciones en espacios públicos, equipamientos y acciones formativas en rehabilitación.

La magnitud del proyecto habilitado para la ciudad mindoniense es de tal calibre que cuando este jueves la anunció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras el Consello da Xunta, no dudó en calificar esta aprobación como "a intervención máis importante feita en Mondoñedo nos últimos 40 anos".

Al margen de las importantes inyecciones de capital, el plan de dinamización asociado al Área Rexurbe incluye algunas otras cuestiones de tramitación administrativa nada desdeñables. Por ejemplo, está comprometida la implicación directa de la Vicepresidencia Primera, la Vicepresidencia Segunda, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y la Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Además de la financiación, que es lo más llamativo, estas obras tendrán prioridad en el tratamiento administrativo en la Xunta

Además se abre una vía directa para la aceleración de todo tipo de tramitaciones vinculadas a este plan de dinamización. Por ejemplo, las consellerías que tengan algo que decir en las rehabilitaciones que se emprendan tendrán un mes para remitir al Instituto Galego de Vivenda e Solo los planes, programas y actuaciones de su competencia que consideren que se podrían aplicar para sacar adelante esa obra concreta.

HOJA DE RUTA. Núñez Feijóo explicó que ahora Mondoñedo dispone de una vía muy clara para actuar en esta materia porque "no plan recóllese unha reflexión sobre o que se quere facer e aspira a ser ese ámbito e a folla de ruta trazada co fin de conseguilo. Para logralo, prevense unha serie de actuacións concretas entre as que cómpre mencionar a rehabilitación de inmobles para iniciativas empresariais, a adquisición e recuperación de edificios con fins residenciais, e intervencións sobre espazos públicos e equipamentos. Así mesmo, o plan tamén inclúe accións desde o punto de vista urbanístico".

Este instrumento no implica ninguna obligación de gasto, algo que quisieron dejar claro ayer desde la Xunta, explicando también que lo que se hace es solo crear un instrumento que compromete a agilizar todas las tramitaciones necesarias por parte de todas las administraciones que tengan algo que decir cuando sea necesario realizar una obra.

En cuanto a la financiación de las actuaciones, se hará a través de las diferentes convocatorias de ayudas públicas en las que puedan tener encaje, algo que se tramitará también de forma automática y se amoldará para que encajen "nas partidas orzamentarias dispoñibles dos organismos participantes no plan, así como co capital privado que se logre atraer cos proxectos e medidas concretas que se planifiquen".

OBRAS CON PRIORIDAD. En eso Feijóo también fue claro este jueves al explicar que "as actuacións que se pretendan realizar dentro do ámbito desta declaración terán acceso preferente ao financiamento dos programas das distintas consellerías, xa sexa a través de actuacións directas, do establecemento de prioridades ou dunha maior puntuación nos baremos previstos nas bases das convocatorias de axudas". Por ahora, Mondoñedo podrá beneficiarse de todo eso, como mínimo, hasta 2024.