La Xunta compremete 23.000 euros para obras de urgencia en el CEIP Virxe do Carme

El delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, se reunió este jueves en Burela con la dirección y la Anpa del Ceip Virxe do Carme para abordar los problemas de humedades que afectan al normal desarrollo de las clases. Unas deficiencias agravadas por los temporales, pero también "pola mala conservación e mantemento das instalacións, imputable ao abandono do goberno local".

Una culpabilidad que también achaca al Ayuntamiento Compromiso por Galicia, que remitirá una escrito a la Fiscalía "para que valore posibles actos de neglixencia".

Desde el ente autonómico se recuerda que "o Concello debe acometer traballos de limpeza e reposición dos canalóns e baixantes, arranxo das goteiras no tellado, desatascamento de conducións de augas e a reparación en xeral, incluida a pintura das aulas", señalan desde la Xunta, que también advierte que, a pesar de ello, "imos actuar para correxir a situación actual que non é aceptable nin debe prolongarse no tempo".

"A Xunta é sensible ás demandas da comunidade escolar e actuará de inmediato", apuntó Balseiro, una sentencia que acompañó del anuncio de una inversión de 23.000 euros para trabajos de urgencia que se iniciarán "a vindeira semana". Un respuesta que viene tras la visita cursada por la unidad técnica que se desplazó hasta el centro a comprobar los desperfectos y, tras examinarlos, "definiu que as solucións pasan por unha reforma integral nas conduccións de augas pluviais".

A las obras de urgencia, que se centrarán en las canalizaciones interiores por lo que habrá que levantar parte de la cubierta, se sumarán otras a "medio plazo", fijadas en días anteriores en torno a 2020, "para acometer un proxecto máis ambicioso".