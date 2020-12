Conde critica que o estatuto "chega tarde e sen consenso"

O vicepresidente económico da Xunta, Francisco Conde, criticou que o estatuto do consumidor electrointensivo "chega tarde e chega sen consenso".

"As empresas electrointensivas están ante unha situación de incerteza sen que os pagos por CO2 ampliáronse até o máximo permitido", recriminou.

Así, empresas como Alcoa, que quere pechar a planta de aluminio de Cervo e outras na comunidade que fan un uso intensivo de electricidade, segundo advertiu, "non teñen unha certidumbre clara sobre a situación a futuro".

Ademais, acusou ao Goberno central de aprobar este "sen consenso porque non se puxo en contacto coas comunidades autónomas". "Non temos unha resposta ás propostas trasladadas", afirmou, antes de sinalar á "incerteza sobre se se incluíron as iniciativas" que achegaron de maneira conxunta a Xunta e os executivos de Asturias e Cantabria.

DELEGADO DO GOBERNO

Pola contra, o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, celebra un estatuto dos consumidores electrointensivos que "achega seguridade e certidumbre" á industria galega.

A través dun comunicado de prensa, explica que as compañías "quedan dotadas dun marco xurídico e económico que mellora a competitividade".

Losada incide en que "se dá así cumprimento a un compromiso adquirido polo presidente, Pedro Sánchez, e a ministra de Industria, Reyes Maroto, coas empresas galegas".