Xunta y Concello de Ribadeo liman asperezas y hablan del traslado de los mayores del asilo

Personal de la Consellería de Política Social se entrevistó este jueves con responsables del Concello de Ribadeo con el fin de iniciar la toma de datos necesaria para ir programando el traslado de los mayores del hospital asilo San Sebastián y San Lázaro mientras duren las obras de reforma del mismo.

La reunión, según fuentes tanto de Política Social como del Concello, se desarrolló en un ambiente "cordial" en el que sobre todo se fueron recogiendo datos que consideran "fundamentais" para la programación del traslado, que ya no debería tardar mucho en producirse toda vez que ya está iniciada la licitación de las obras por parte del Concello.

Aunque desde Política Social declinaron hacer declaraciones sobre el encuentro, sí destacaron que es algo que realizan "por responsabilidade" porque subrayan que en este caso las competencias "está moi claras" al tratarse de una residencia municipal y que "polo tanto a responsabilidade xurídica recae no Concello sen ningunha dúbida". Sin embargo, indican que van a colaborar "en todo o que poidamos" para la reubicación de los mayores "por responsabilidade e porque non se pode deixar a esa xente na rúa, iso é algo que esta consellería non vai a facer nunca".

Bajo esa premisa como punto de partida por parte de la Xunta, en este primer encuentro participó el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, la concejala de Servicios Sociais, Mónica Freire, y el responsable técnico de dicha área, José Luis Gegunde.

Los técnicos de la Xunta explicaron que fueron tomando datos del número de residentes que hay en la actualidad y que será necesario trasladar a otro centro, pero también precisan conocer otros datos. Entre ellos se encuentra por ejemplo su edad, estado, procedencia o nivel de dependencia, todos ellos «fundamentais» para buscar «a mellor ubicación posible dentro das posibilidades que teñamos», señalaron fuentes de Política Social.

EL CONCELLO TILDA LA REUNIÓN DE "FUNDAMENTAL"

Por parte del gobierno municipal ribadense Mónica Freire también reconoció el buen ambiente en el que se desarrolló esta reunión "de carácter puramente técnico" en la que desde el Concello indicaron que, efectivamente, comenzaron a darse pasos para conseguir solucionar este problema que Freire calificó de "fundamental" por la importancia de la mejora de este servicio. A diferencia de lo indicado por Política Social, la edila ribadense insistió en que las competencias en la cuestión de la reubicación de los mayores del asilo reside en la Xunta de Galicia.

Sobre este asunto se pronunció también el responsable local del PP, Daniel Vega, quien indicó que "este tipo de reunións son as que dan froitos. Hai que deixarse de confrontación e buscar soluciones para as familias".