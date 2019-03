A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Concello de Ribadeo reuniranse este mércores co Goberno central nun encontro no que reclamarán a sinalización das zonas máis sensibles aos desprendementos no monumento natural das Catedrais antes da próxima Semana Santa.

Segundo informa Medio Ambiente nun comunicado, entregarán ao Goberno central as conclusións do estudo geotécnico e xeolóxico realizado no lugar e esixirán esta medida coa finalidade de garantir a seguridade de todas as persoas que visiten o espazo.

Así o adiantou este luns a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, nunha visita á aula da natureza do Veral (Lugo).

Deste xeito, a directora xeral de Sustentabilidade da Costa e do Mar, Ana María Oñoro, recibirá en Madrid o vindeiro mércores a Belén do Campo, que solicitou esta reunión após contar co informe definitivo que elaborou a Fundación dá Enxeñaría Civil de Galicia. No encontro tamén participará, a través de videoconferencia, o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.

ACCIDENTE EN SEMANA SANTA DE 2018

A Consellería de Medio Ambiente lembra que o estudo encargado pola Xunta após o accidente ocorrido na Semana Santa de 2018 era para coñecer "con precisión" o estado do monumento natural e facer unha caracterización dos seus espazos, tanto da praia como das grutas, cantiis e outros elementos, co obxectivo de poder establecer unha serie de recomendacións.

Por tanto, a solución que propón o equipo redactor para reforzar a seguridade durante as visitas ao monumento inclúe adoptar unha serie de medidas e intervencións sobre a praia, os seus accesos e no carreiro habilitado para os peóns que percorre os cantiis.

En función dos resultados da cartografía de riscos que se realizou sobre o terreo, o informe recomenda, entre outros aspectos, reforzar a sinalización e mesmo o impacto das mensaxes referidas aos tramos e elementos naturais nos que a probabilidade de caída de material é alta ou moi alta.

INCREMENTO DE CARTEIS

O incremento do número de carteis nos que se advirte aos visitantes do perigo afectaría tanto á entrada da praia, como ao propio areal e ao camiño habilitado para o paso de peóns por encima dos cantiis.

Así mesmo, a Fundación Exeñaría Civil de Galicia propón incluír no percorrido ao bordo do cantil unha pasarela de madeira de características similares ás que ten a senda que xa existe e a instalación de miradoiros en zonas moi concretas, estables e seguras.

A Xunta lembra que o monumento natural está "integramente en terreos de dominio público marítimo-terrestre", polo que lle corresponde á Administración do Estado a adopción de calquera posible medida preventiva na zona, no exercicio das súas competencias sobre costas.