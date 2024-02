La Xunta, sobre la compra de Alcoa a Alúmina: "Tendrá que explicar en qué consiste y cuáles son los beneficios"

La conselleira de Economía, Industria e Innovación en funcións,, se ha referido al anuncio de Alcoa de un acuerdo para la compra por más de 2.000 millones de euros en acciones de la australiana, propietaria del 40% de la refinería de San Cibrao, para apuntar que "todo lo que sea avanzar en que Alcoa se haga más fuerte y continúe en Galicia".

No obstante, avisa de que: "La compañía tendrá que explicarnos exactamente en qué consiste ese acuerdo y cuáles son los beneficios para nuestra comunidad". Por ello, insta al Gobierno central a convocar una nueva reunión de la mesa de seguimiento de Alcoa en la que: "Todo lo que refuerce a la compañía en Galicia, refuerce el empleo, para nosotros va a ser bien atendido, pero todavía no sabemos realmente cuáles son las intenciones de Alcoa", ha afirmado Lorenzana a preguntas de la prensa este martes 27 en un acto en Santiago.



Al respecto, la conselleira ha apuntado que todavía no ha podido hablar con los responsables de la compañía. Recuerda que ha solicitado a la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, la reunión de seguimiento en la que participan representantes de administraciones, empresa y sindicatos, aunque todavía desconocen la fecha.

Alcoa mantiene con Alúmina la sociedad conjunta Alcoa World Alumina & Chemicals (AWAC), con activos en Australia, Brasil, España, Arabia Saudí y Guinea, en la que la estadounidense controla el 60%.