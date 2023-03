La Xunta completará con 30 millones la ampliación del Hospital da Mariña

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, presentó al personal del Hospital da Mariña el proyecto de obras con el que concluirá la ampliación y remodelación del centro y que en estas fases finales II y III sumará una inversión de 30 millones de euros. La obra supone reformar 8.284 metros cuadrados y construir 4.036 nuevos, con aumentos significativos en las áreas de urgencias, radiología, laboratorio o docencia.

Al acto asistieron el gerente del área sanitaria, Ramón Ares; el delegado de la Xunta, Javier Arias; la directora del hospital, María José Cortés, o el arquitecto responsable del proyecto, Eduardo Fernández Inglada. Cortés aludió a la "ilusión" que supone esta obra, "moi importante tanto para a poboación como para os traballadores da sanidade", y tras ella el arquitecto avanzó que la ampliación del edificio permitirá sobre todo agrandar las urgencias y el PAC en la planta baja, y en la primera la Uci, que se reformará por completo. Añadió que se construirá un edificio nuevo de dos alturas que albergará el salón de actos y distintas salas de formación y docencia, y que también se ampliará la zona de instalaciones para actualizar sistemas y crear nuevas centrales eléctrica y de climatización, con equipos de aerotermia.

El conselleiro por su parte dijo que licitarán de inmediato los trabajos, aunque no apuntó fechas, y admitió que esta actuación "non será rápida nin sinxela" por la convivencia de las obras con la actividad del centro. Explicó que de la superficie total de 28.000 metros del hospital se va a actuar en 12.320 y eso supone que "case a metade do edificio vai estar afectado por obras de ampliación ou reforma que se cruzarán con espazos con actividade, nos que se están tratando pacientes".

Sin embargo defendió las mejoras que supondrá esta reforma, al aumentar un 14% la superficie del hospital de día polivalente, en un 20% la de urgencias y PAC, en otro 20% la de radiología, en un 23% la de anatomía patológica, en un 26% el laboratorio y en un 40% el área de cirugía mayor ambulatoria, que será la última fase.

Agregó que la Xunta ampliará la capacidad de formación del hospital con un nuevo edificio que contará con tres aulas, biblioteca y salón de actos. "Queremos un hospital con máis capacidade formativa, con máis residentes, con máis sesións clínicas, ponencias, congresos, estudos e innovación", dijo el conselleiro.

En el edificio principal las obras implicarán una reorganización de espacios. García Comesaña detalló que en la planta baja se situará el hospital de día polivalente "en continuidade co hospital de día oncohematolóxico que se instalou no 2020"; del mismo modo que las consultas externas de alergias, otorrino y salud mental se sitúan en conexión con las consultas externas de esa planta. En la baja también se ubicará el laboratorio, que crece e integra las áreas de análisis clínicos, microbiología y hematología.

En la primera planta el espacio que deja libre el laboratorio facilita el crecimiento de las áreas de radiodiagnóstico y urgencias. En esta misma, las salas de recuperación y endoscopias y las consultas de urología y ginecología se conectarán con la zona de consultas externas del otro edificio.

En la segunda planta se concentran todos los servicios de pediatría, desde la hospitalización convencional hasta la UCI pediátrica y de neonatos —esta unidad se ubicará donde está ahora el salón de actos—, que estarán próximos a los paritorios y quirófanos.

El hospital crece un 70%

La culminación de esta reforma, dijo el conselleiro, supondrá aumentar en un 70% la superficie del hospital, "pasando dos 16.700 metros cadrados que tiña en 2015 aos 28.200 cos que rematará tras esta actuación" y acumulará una inversión de 50 millones. "Levamos dez anos ininterrompidos de actuacións sucesivas de ampliación e reforma", recordó, y explicó que la contratación de estas últimas fases se pospuso para dar prioridad a la obra de la resonancia, para aprovechar los fondos europeos que costean esta dotación con el requisito de que el equipo esté instalado en septiembre de este año.