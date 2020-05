A Xunta e o comité de Alcoa urxen ao Goberno medidas para rebaixar prezo de enerxía

O comité de empresa de Alcoa San Cibrao, en Cervo, mantivo unha reunión por videoconferencia este mércores co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o conselleiro de Economía, Francisco Conde, na que coincidiron en urxir ao Goberno medidas para conseguir un prezo competitivo para empresas electrointensivas con rebaixas do prezo da enerxía ante a situación "límite" que viven.

Esta reunión chega despois de que os traballadores mostrasen a súa preocupación por que a multinacional adoptase a decisión de parar as cubas que cheguen ao final da súa vida útil sen realizar o proceso para o seu posterior arranque. Así, avisan de que o impacto do coronavirus fai que conseguir un prezo competitivo para producir "é agora máis necesario que nunca".

Nun comunicado logo do encontro, o comité de Alcoa San Cibrao require que, "de forma inmediata" e mentres non se aprobe o estatuto electrointensivo, se aprobe unha poxa de interrumpibilidade "cos valores recoller no 2018", así como a licitación co "máximo valor permitido pola UE" por compensación por emisións de gases de efecto invernadoiro.

Ademais, quéixanse de que seguen "sen resposta" por parte do Ministerio de Industria ás dúas solicitudes de convocatoria da mesa multifuncional de Alcoa San Cibrao.

A XUNTA ALERTA DE "DESMANTELAMENTO". Pola súa banda, a Xunta pide ao Goberno que priorice as solucións á industria electrointensiva na mesa de diálogo que desempeña con sindicatos e empresarios.

Respecto diso, Francisco Conde avisou de que a planta lucense vive unha "situación límite" na que o Goberno central, ao seu xuízo, non achega respostas para un prezo eléctrico que poida dar viabilidade.

Por iso, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria demanda ao Executivo central "unha solución inmediata" para Alcoa San Cibrao e as 1.600 familias que dependen dela. "Se non hai unha rectificación, estaremos ante un proceso de desmantelamento da industria do aluminio", alerta.

E é que Francisco Conde reprocha que "o Goberno non ten a situación de Alcoa na súa axenda industrial".

MOCIÓNS. Pola súa banda, o grupo provincial do PP informou deste mércores de que defenderá no próximo pleno da Deputación de Lugo unha declaración para mostrar apoio ao emprego en Alcoa San Cibrao e empresas auxiliares afectados por unha situación de "baixa produción".

O portavoz popular, Javier Castiñeira, insta os socialistas lucenses a "abandonar a política de xestos baleiros" e a esixir ao Goberno as medidas necesarias.

Mentres, o PSOE provincial de Lugo, após unha reunión con auxiliares, mostrou o seu respaldo ás mocións que presenten os traballadores en concellos, aínda que lembra que as competencias industriais en Galicia "son da Xunta".

"É preciso que Feijóo exerza as súas competencias con axudas no caso de que sexan necesarias para garantir a viabilidade de Alcoa", sostén a socialista Patricia Otero quen acusa o presidente da Xunta de estar "escondido". "Hoxe en día o prezo da electricidade está máis baixo que nunca, por iso non é comprensible que se paren as cubas", agrega.