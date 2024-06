La Xunta cerró la plantación de pitahaya de Morás tras un episodio de contaminación de Alcoa

Explotacións Agrarias de la Xunta cerró los invernaderos de pitahaya bajo la marca Tropic Gaia impulsada por Andrea González Río en Morás (Xove), que tras la ventosa noche del 12 de octubre del pasado 2023 amaneció cubierta de un polvillo rojo procedente de la balsa de lodos rojos de la factoría de Alcoa.

La propietaria denunció en la Guardia Civil, que envió al Seprona de Lugo, que comunicó los hechos a la Xunta, que decretó el cierre cautelar de la plantación y encargó análisis. Indica que le obligaron a colocar un cartel, que pusiese: "Prohibida a entrada. Presencia de Contaminantes". Apenas ha vuelto, porque "non poido sacar nada dalí, nin os aperos, só poido facer tarefas de mantemento. Eu vendía cero tóxicos e agora xa sei o que leva a balsa".

También acudieron representantes de Alcoa, que vieron las plantas teñidas de rojo, aunque en el acto de conciliación celebrado el viernes pasado rehusaron avenirse a lo solicitado. La empresa declina realizar manifestaciones al respecto. “Para min sería a única forma de volver a empezar, que indemnicen o prexuizo que me causaron, pero isto non me afecta só a min, pois o polvo que sae da balsa polo vento e cruzou a malla fina da miña explotación, pode chegar a calquera outro sitio da Mariña, estará todo contaminado”, lamenta.

Ante la falta de conciliación, Andrea González anuncia una demanda, para la que espera por nuevos análisis de la Xunta, a fin de saber si el cierre seguirá siendo cautelar o permanente.

La emprendedora rural asegura que la ampliación de la balsa que ya acomete la empresa está “en entredito” si la firma no realiza el mantenimiento correcto, porque “nos case catro anos que levo alí cortaron árbores e segue subindo o nivel, é impresionante como se está ampliando, o dique de cola é o que máis cerca está da explotación”.

Andrea González atribuye la contaminación de su plantación al “mal mantemento da balsa, que está prexudicando a todos os campos da Mariña. É un novo foco contaminación, cheo de metais pesados, porque está moi alta, quitan as barreiras naturais, as árbores, e deberán mollala, porque o lodo non debería movelo o vento”, señala.

La gerente de Tropic Gaia asegura que se acabó “a explotación innovadora e saudable que tiña, aí non vou seguir cultivando, o proxecto da miña vida agora está truncado por culpa dunha neglixencia”, lamenta.

González piensa que “a xente non se dá conta de que non imos poder prantar unha leituga, porque o polvo non quedou só na miña finca”.

La emprendedora seguirá luchando, pero ahora en el ámbito judicial. “Non teño nada que perder, tiña un negocio próspero, en expansión e perdeuse todo”. Los técnicos de la Xunta llevaron parte de la producción para analizar y el resto la tiró. Tenía unos 600 kilos de pitahaya y perdió la última floración completa, así como el dinero que preveía ganar en los próximos tres años hasta que se estancara el cultivo. “Poido xustificar como se duplicou a produción ano tras ano”, afirma.

El daño se produjo pese a que las plantas estaban en invernaderos. “A Xunta autorizoume a cultivar aí e seguía ampliando a miña explotación, un mes antes cubrira outro invernadoiro, seguía pensando en crecer alí”. La superficie cubierta suma 1.500 metros.

En la explotación cultivaba pitahaya, fresa y physalis, antes tuvo tomate, cebolla y otros productos de la huerta. Ahora sigue con su plantación de kiwis, ubicada en el concello de Foz con la que crea mermelada, además de los diseños que hace a través de la marca Cóxegas na alma