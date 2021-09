La Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas (Axi), anunció junto a la alcaldesa de Viveiro, la socialista María Loureiro, y otros miembros del equipo de gobierno, que se desbloqueará la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal. No obstante, el director de dicha agencia autonómica, Francisco Menéndez, apuntó que el proyecto que Viveiro presente a la Xunta "deberá recoller o proxecto de trazado aprobado para o desenvolvemento da vía de altas prestacións da Costa Norte ao seu paso polo concello".

La redacción de ese trazado es un punto muy delicado que fue objeto de fricción ya anteriormente entre Xunta y Concello, algo que ahora parece que podrá quedar atrás y hacer que avance ese documento que deberá definir el desarrollo urbanístico del municipio de Viveiro.

Según indicaron desde la Axencia Galega de Infraestruturas, en la reunión acordaron celebrar otro encuentro "entre técnicos da Axencia Galega de Infraestruturas e técnicos municipais que están a participar na redacción do PXOM coa fin de determinar, máis polo miúdo, os detalles técnicos relativos á rede viaria que permitan pechar o documento".

Desde el Ayuntamiento vivariense, María Loureiro indicó que por fin "o Concello de Viveiro conseguiu desbloquear a tramitación do PXOM" en una reunión que calificó de "frutífera e agradecemos a receptividade da Axi, de feito este mesmo luns xa haberá unha reunión entre o equipo redactor do PXOM e técnicos da axencia para desbloquear algunhas cuestións clave do plan".

Loureiro indicó que actualmente Viveiro "necesita o PXOM, é unha ferramenta imprescindible e primordial para o desenvolvemento do concello en diferentes eidos, como o urbanístico e o industrial e trátase dunha opinión consensuada entre todos os grupos da corporación" lembra a alcaldesa.

También explicó que la Axencia Galega de Infraestruturas era hasta el momento la única administración con la que Concello tenía pendiente "o establecemento dunhas directrices para poder continuar coa tramitación do PXOM, tendo en conta que hai certa incertidume e falta un criterio claro para poder seguir avanzando".

El primer Foro Económico de Viveiro

El consistorio vivariense acogerá este sábado a las doce y media de la mañana la presentación de una nueva iniciativa impulsada por el gobierno municipal para la que cuenta con la colaboración de Por Viveiro. Se trata del primer Foro Económico de la villa que presentarán conjuntamente la alcaldesa, María Loureiro, y el portavoz municipal del grupo Por Viveiro, Bernardo Fraga. Esta iniciativa es totalmente novedosa y pionera en el municipio