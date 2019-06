La Xunta asegura que no hubo daños en el petroglifo de la Serra do Xistral

La directora general de Patrimonio Cultural de la Xunta, María del Carmen Martínez, ha asegurado este viernes que "no hubo destrucción patrimonial en esa quema controlada" realizada por Medio Rural en la Serra do Xistral que había sido denunciada por diferentes asociaciones, por lo que ha confirmado que "no se afectó al petroglifo".

Así lo ha constatado en una comparecencia en la comisión cuarta de Educación y Cultura del Parlamento, en la que también ha explicado que tras las demandas presentadas por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) y Mariña Patrimonio (MP) se realizó una "inspección por parte de los técnicos del Patrimonio, del Seprona y de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo".

En esta revisión se demostró, ha expuesto, que sí que hay "indicios" de que "un incendio fortuito" afectó a parte superior del bien, pero no la quema denunciada.

Además de los posibles daños al petroglifo por la quema controlada, las denuncias contemplaban perjuicios por el paso de maquinaria pesada y deterioros a otros bienes arqueológicos, a lo que Martínez ha afirmado que tiene ¿constancia fotográfica aportada por los técnicos y no se aprecian indicios de que hubiese paso¿ de dicha maquinaria.

De este modo, ha detallado que "el límite más acercado del desbroce está a diez metros al sur" de dicho petroglifo, mientras que el otro petroglifo que se mencionaba no resultó afectado y tampoco lo hicieron "las mámoas" que están a una mayor distancia de las "intervenciones denunciadas".

Por su parte, la diputada de En Marea Ánxeles Cuña ha apuntado que la afirmación de la directora general de que "no hay indicios de maquinaria pesada" contradice las informaciones que ellos tienen, ya que ha asegurado que "hay mámoas afectadas".

También ha apuntado que, aunque esta sea una cuestión puntual, viene de un problema "global" que requiere la "protección del patrimonio".

Asimismo, la diputada ha insistido en que le respondiera a la pregunta de "cuántos e cuáles son los bienes patrimoniales que sufrieron algún daño durante la presente legislatura por la actividad de la maquinaria pesada o el efecto de las quemas", pero no ha obtenido respuesta.