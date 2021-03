La Xunta aprueba inicialmente el plan de ordenación urbanística de Trabada

Trabada se convirtió este miércoles en el tercer municipio de la provincia de Lugo y el quinto de Galicia en lograr que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda apruebe inicialmente su Plan Básico Municipal (PBM), una herramienta de ordenación del suelo incluida en la Lei do Solo de 2016 que permite a los concellos de menos de 5.000 habitantes y sin planeamiento general desarrollar cierta actividad urbanística, pero sin establecer criterios de crecimiento urbano.

La directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, acompañada del delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, fue la encargada de notificarle la aprobación inicial del PBM a la alcaldesa de Trabada, Mayra García.

Este nuevo marco propio en materia urbanística clasifica como suelo urbano el núcleo de Trabada, donde se asienta la capitalidad del Concello, "con tecido de malla urbana e que cumpre cos criterios legais esixidos na Lei do Solo para o solo urbano", explica la Xunta.

El PBM de Trabada también delimita 53 núcleos rurales de un total de 133 asentamientos de población identificados por el Plan Básico Autonómico, "polo que 73 destes asentamentos quedan en solo rústico ao non preverse o seu crecemento, primando a rehabilitación das edificacións".

El plan aprobado este miércoles recoge a su vez las dotaciones existentes en el término municipal e identifica y cataloga los elementos del patrimonio cultural y natural de Trabada. Se trata, concretamente, de 24 elementos de tipo arqueológico, 14 etnográfico, un territorio histórico y otro artístico.

Trabada toma el testigo de O Páramo y Triacastela, en la provincia de Lugo, y de San Xoán de Río y Cartelle, en Ourense. En proceso de tramitación se encuentran los concellos de Ribeira de Piquín, Riotorto, Padrenda y Porqueira.

Mayra García: "É un gran paso na nosa historia"

La regidora de Trabada, Mayra García, calificó la aprobación inicial de este Plan Básico Municipal como "un gran paso que marcará un antes e un despois na historia do noso concello e que nos permitirá ordenar o noso territorio e apostar por un urbanismo responsable", afirmó. Aseguró que ahora cuentan "cunha ferramenta necesaria, pero sobre todo cun documento respectuoso co futuro deste concello", apunta.



Trabajo prioritario

García recordó el trabajo que realizaron desde el Concello, un proceso que inició menos de un año después de llegar a la alcaldía en 2015: "O 8 de febreiro do 2016 mantiven a primeira das reunións informativas que organizamos nas parroquias e en marzo do 2017 aprobamos no pleno a petición á consellería da redacción deste plan. Catro anos máis tarde estamos aquí cos deberes feitos e orgullosos do traballo". García agradeció la colaboración de la Xunta y avanzó que en las próximas semanas expondrán públicamente el plan a los vecinos.