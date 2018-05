El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, firma sendas órdenes de la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos por las que autoriza el cambio de denominación del colegio Antonio Pedrosa Latas de Celeiro, que pasa a llamarse Ceip de Celeiro, y de la Escola Oficial de Idiomas (EOI) de Viveiro, que desde ahora lleva el nombre de Luz Pozo Garza. Ambas disposiciones se publicaron en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del martes.

La agrupación Galiza Nova lanzó el pasado verano la propuesta de cambiar el nombre del colegio celeirense para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica por la vinculación de Antonio Pedrosa Latas con el régimen franquista. El claustro, y posteriormente el consejo escolar, acogieron y aprobaron esta iniciativa y dieron traslado al Concello para cambiar el nombre del centro por el de Ceip de Celeiro. Tras encargar el Concello una biografía de Pedrosa Latas al cronista oficial, Carlos Nuevo Cal, y ver que la propuesta se ajustaba a lo que marca la Ley de Memoria Histórica, el pleno municipal aprobó la iniciativa con la abstención del PP, amparada en la división de opiniones de los celeirenses por las obras que había conseguido para el pueblo Pedrosa Latas, como la construcción de las casas baratas.

En cuanto a la EOI, ubicada también en Celeiro, desde la directiva recuerdan que la iniciativa de cambiar el nombre partió de la campaña "Nomearnos en feminino" del Observatorio da Mariña Pola Igualdade, que proponía poner nombres de mujeres a centros educativos. "Pareceunos moi boa idea e puxémola en práctica", dice la jefa de estudios, Sonia Fernández. El claustro de profesores propuso tres candidatas —Micaela Chao Maciñeira, Maruja Mallo y Luz Pozo Garza— y se abrió una votación en la que participó toda la comunidad educativa. Finalmente, el consejo escolar aprobó el de Pozo Garza, filóloga, docente, poeta e integrante de la Real Academia Galega.

"Estamos moi contentos de que a escola leve o seu nome, primeiro por ser muller, e tamén por ser unha persoa de linguas, unha muller apreciada, recoñecida, de moita valía e unha pioneira en moitos aspectos, non só no artístico senón tamén no persoal. É unha persoa que nos gusta que nos represente, levamos con moita fachenda o seu nome", apuntó Fernández, quien añadió que están preparando un acto de "reinauguración" del centro con su nueva denominación al que invitan a participar a la escritora, que cumplirá en julio 96 años.