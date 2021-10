La fábrica de Altri está un poco más cerca de A Mariña después de anunciar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Parlamento que "o Goberno galego a través da súa representación na Sociedade Impulsa proporá que, se é viable, a fábrica de fibras téxtiles se emprace na provincia de Lugo".

Las miradas tras esta declaración se dirigen al concello de Cervo, ya que uno de los lugares evaluados para la instalación es el polígono de Cuíña en San Cibrao aunque el alcalde, Alfonso Villares, insiste en que "hai que ser cautos" y esperar a que se decida oficialmente la ubicación. No debería tardar mucho en hacerlo la Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia (Impulsa), participada en un 40% por la Xunta, en un 38% por Abanca, en un 12% por Reganosa y un 10% por Sogama, y creada para el impulso de iniciativas empresariales como la de Altri, que transformará madera en fibra téxtil, con la previsión de crear 1.500 puestos de trabajo directos, más de 6.500 indirectos y 1.700 durante la construcción de la fábrica, que prevé producir unas 200.000 toneladas anuales de lyocell tras una inversión de 800 millones de euros.

"Se o di o presidente non hai máis que dicir, esa é a información que hai", se limita a decir Villares sobre las palabras de Feijóo, pero elude precisar si será Cervo la ubicación final. "É unha posibilidade e esperemos que veña para a comarca da Mariña sen dúbida", apunta el regidor popular, y añade que lo que conoce de este proyecto "son esbozos, son estudos que esperemos que frutifiquen" pero a su modo de ver "é algo que está aínda bastante verde; hai que ser cautos e nada máis".

"Hai que ser cautos", afirma Villares, que de todos modos ofrece su "dispoñibilidade absoluta" para acoger a esta empresa

El alcalde de Cervo entiende que A Mariña sea un lugar predilecto para la ubicación de una empresa de este tipo —que requiere tener la madera cerca, además de agua y buenas comunicaciones—, pues "é onde está a maior masa forestal de eucaliptos de toda Galicia e sería unha zona ideal para o seu asentamento".

En el caso concreto de Cervo ofrecen "a dispoñibilidade absoluta" para acoger esta industria, para la que ofrece el terreno que pueda ser necesario en el parque empresarial de Cuíña. "Ningún concello ten desenvolvido a cantidade de solo industrial que precisa, pero nós damos a posibilidade de dar cabida á que sexa, hai posibilidades de desenvolvelo".

PRIORIDAD. El regidor cervense cree que esta posible implantación no puede hacer olvidar el problema que tiene actualmente la comarca con las amenazas de cierre sobre Alcoa y Vestas. "É algo prioritario e témonos que centrar todos niso. Ten que haber unha solución para Vestas e tamén para Alcoa, un problema co que levamos moito tempo e que ten unha solución fácil pois só se necesita compromiso político para esa intervención temporal por parte do Goberno a través da Sepi".

Mancomunidade | Pide "concreción" y que se confirme su ubicación

El presidente de la Mancomunidade de Municipios da Mariña, Fran Cajoto, demanda al presidente de la Xunta "concreción" sobre la ubicación de la empresa, pues "a provincia de Lugo é moi extensa", y lo insta a optar por esta comarca, que "está a sufrir unha grave crise industrial".



"Temos man de obra especializada e a materia prima nos nosos montes. Non podemos permitirnos perder unha oportunidade coma esta", dice Cajoto, pues "de turismo só non somos capaces de vivir".



Colaboración técnica

El presidente de la Mancomunidade ofrece colaborar desde A Mariña con los técnicos. "Ofrecémonos desde xa mesmo a formar parte dun comité que permita superar os atrancos dun proxecto desta envergadura, que marque e defina o mellor solo industrial que poida acoller a planta nesta comarca", afirma Cajoto, quien rechaza "loitas partidistas". "Polo volume de empregos e a categoría do proxecto pode supor un punto de inflexión na Mariña", opina.