La Xunta aplaza una reunión de Vestas al no asistir ningún cargo del Gobierno

El periodo de consultas del Ere extintivo de Vestas concluye este viernes, día para el que la Xunta convoca una reunión con el Gobierno central y los trabajadores tras lamentar que iba a celebrarse el miércoles pero finalmente no la hicieron por la ausencia de "interlocutores políticos" del Ministerio de Industria.

La Consellería de Emprego e Igualdade lamenta la "imposibilidade" de mantener esta reunión entre la Xunta, el Gobierno central y los trabajadores que tenía como objetivo coordinar las actuaciones de las administraciones y abordar los avances para conseguir salvar la fábrica de Viveiro. "O Goberno central comunicou á Xunta, a menos dunha hora da reunión, que non asistiría á mesma ningún director xeral nin outro alto cargo do ministerio, e que se conectarían por videoconferencia un funcionario e un traballador eventual do ministerio, evidentemente sen capacidade decisoria de ningunha clase para a adopción de acordos", dice la consellería, que añade que a la reunión también estaba invitado el Ministerio para la Transición Ecológica, "que nin sequera contestou".

David Mariño: "Non nos rendemos en absoluto. Queremos unha solución para os 115 traballadores da fábrica de Chavín e as súas familias"

La Xunta considera este hecho una "falta de compromiso inadmisible coa plantilla" en el "delicado momento" que vive la fábrica y traslada su "decepción co papel que está xogando o Ministerio de Industria pola súa pasividade para localizar compradores e a súa falta de implicación na busca dunha solución". A la reunión de mañana espera que asistan "representantes do máis alto nivel do Goberno do Estado".

Pese a estos contrapiés los trabajadores de Vestas afrontan con ánimo de dar batalla las últimas jornadas del periodo de consultas del Ere. Los operarios protagonizaron una nueva protesta este miércoles en la carretera a Ferreira, delante de la fábrica, donde el presidente del comité, David Mariño, expresó nítidas sus intenciones. "Queremos deixarlle claro a Vestas que imos seguir loitando ata o final, que non nos rendemos en absoluto e que non contemplamos as medidas de minimización que está propoñendo", dice en alusión al planteamiento de la empresa de convertir la fábrica en un centro de mantenimiento con 24 trabajadores y recolocar al resto.

"Queremos unha solución para os 115 traballadores e as súas familias", insiste Mariño.

Casi como quien espera un milagro, los representantes de los trabajadores acuden esta mañana a una nueva reunión con la empresa con la esperanza de ver un "cambio de actitude" que se traduzca, al menos, en una ampliación razonable del plazo de negociación del Ere para dar tiempo en la búsqueda de un posible comprador, algo en lo que trabaja la Xunta —que en la última mesa industrial dijo que tenía identificados a ocho candidatos— y también la propia multinacional eólica, pues según aseguraron fuentes de Vestas contrataron a una empresa especializada con ese objetivo y ven compatible la tramitación del Ere con la búsqueda de un inversor que adquiera las instalaciones.