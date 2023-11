La Xunta anuncia que cubrirá este año las vacantes del centro de salud de Viveiro

La situación del centro de salud de Viveiro fue abordada en una reunión este viernes de la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López Linares; el director asistencial del área sanitaria, Rafael Montes, y la gerente del distrito de A Mariña, María José Cortés, con personal del ambulatorio, que según la Xunta tendrá completo su cuadro de personal este año con los concursos de méritos que tiene convocados para una plaza de médico de familia del cupo de la tarde y dos de pediatría.

La CIG, CSIF, la Plataforma na Defensa da Sanidade Pública y el Concello denunciaron la situación del centro de salud en los últimos días, con jornadas en las que había solo dos médicos por las mañanas y que atendían los casos más urgentes, y que motivaron la convocatoria de una concentración que será este domingo a las once y media. En la jornada de este viernes, dice la Xunta, "estaban traballando cinco dos sete médicos que hai asignados para a quenda da mañá" y recordaban que el centro cuenta también con cuatro plazas de médico de familia en turno de tarde, una de ellas vacante y ofertada en el concurso de méritos.

Estos concursos extraordinarios, sin necesidad de examen para completar plazas de difícil cobertura con personal fijo, permitirán cubrir este año una plaza de médico de familia y dos de pediatría, del mismo modo que se cubrieron otras tres plazas de médico vacantes en 2022 en el centro de salud vivariense.

La directora xeral de Planificación Sanitaria incidió en que no hay "ningún tipo de recorte" en las prestaciones ni en el número de plazas del centro de salud de Viveiro, simplemente que cuanto los titulares están de baja o de permiso "non hai profesionais substitutos para reemplazalos temporalmente, dada a falta absoluta de médicos de familia ou pediatras de atención primaria no paro". Añade que esto no sucede solo en Galicia, sino que afecta "a todo o sistema sanitario público de España".

Sofía López Linares incidió en que el Sergas seguirá trabajando junto al área sanitaria "na procura de médicos e pediatras" para hacer sustituciones y cubrir vacantes, y recuerda que muchas de las ausencias se atienden con "intersubstitucións ou prolongacións de xornada doutros profesionais que están a traballar", por lo que agradece "unha vez máis o enorme esforzo e colaboración de todos os profesionais para manter unha atención sanitaria de calidade".