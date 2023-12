La Xunta accede a crear mesas técnicas para seguir de cerca los parques eólicos y la balsa de lodos de Alcoa

El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao mantuvo este jueves una reunión en Santiago con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con las conselleiras de Industria y de Medio Ambiente, María Jesús Lorenzana y Ángeles Vázquez, para abordar los problemas de la fábrica y obtuvo su compromiso para constituir sendas mesas técnicas en las que seguir de cerca la tramitación de los parques eólicos y la ampliación de la balsa de lodos rojos.



El comité propone que la mesa sobre los parques se reúna mensualmente para hacer un seguimiento de todos los proyectos tras el problema —con solución ya encaminada— que hubo con los cinco de Greenalia que perdieron sus permisos de conexión a la red por no haber informado a tiempo el Ministerio para la Transición Ecológica de sus declaraciones de impacto ambiental. Proponen que en esta mesa estén presentes responsables de los ministerios de Industria y de Transición, además de las consellerías de Industria y de Medio Ambiente, junto a las empresas eléctricas que los impulsan. "El motivo es que no nos podemos permitir más errores de este tipo y hacer un seguimiento técnico de la tramitación de cada uno de los parques", dicen.

Tanto el comité como la Xunta —que defiende que informó de los proyectos en tiempo— incidieron en que el texto que publica el Boe para solucionar el problema no hace una referencia específica a estos parques. En concreto, la modificación del decreto ley que regula los derechos de acceso y conexión a la red dice que "se otorgará una puntuación adicional a aquellos proyectos que dispongan de declaración de impacto ambiental favorable y no dispongan de permisos de acceso y conexión". Sobre esto, la conselleira Lorenzana afirma que "non se achega ningunha solución específica para Alcoa nin para estes parques que teñen os permisos caducados, simplemente recolle un procedemento ordinario de nova adxudicación dos permisos sen referenciar e sen prevalecer aqueles parques que teñen acordos de subministro de enerxía (PPA)".

El comité también se interesó por la autorización de la Xunta para ampliar el depósito de barros rojos y cree que esta "no será un problema", aunque se constituirá una mesa con técnicos autonómicos, de Alcoa y los sindicatos. Sobre este punto la conselleira garantiza que "terá unha tramitación ambiental idónea e coa máxima prioridade e axilidade".

De forma paralela, María Jesús Lorenzana afirmó que la asesoría jurídica de la Xunta continuará prestando apoyo para analizar un "eventual incumprimento" del acuerdo alcanzado entre empresa y comité al aplazar la inversión del horno de ánodos y requerirá a la multinacional que concrete los términos de esta decisión.

Zan insiste en la intervención por la "tortura" a la comarca

"No puede ser que una empresa siga riéndose de todos, torturando año tras año a la comarca", afirmaba el presidente del comité, José Antonio Zan, para insistir en una intervención de la fábrica por parte de la Xunta y del Gobierno, de forma temporal o en el porcentaje que se estime.

El sindicalista recuerda que los trabajadores, la comarca y los gobiernos "han apoyado a Alcoa de buena fe en todo", sin embargo la empresa "ha sido condenada en varios juicios y siempre ha puesto trabas a todo. Si estos años ha tenido pérdidas es su responsabilidad, esas pérdidas no se pueden achacar a los trabajadores ni a las circunstancias. Fueron ellos los que se empecinaron en ir proceso tras proceso perdiendo juicios por mala fe, rompiendo acuerdos que había para una posterior venta y llegando a un plan de viabilidad que ahora dicen que no pueden cumplir", afirma Zan.

"Si no pueden cumplir, que dejen todo y se vayan, hay empresas para tirar de esto y dos gobiernos que pueden intervenir de alguna manera", agrega.