Xunqueira reclama agilidad

La asociación de vecinos Valdeflores de Xunqueira reunió a centenares de personas en su manifestación de este sábado, que avanzó por el barrio entre consignas como "queremos que limpen o río", "Xunqueira unida xamais será vencida", "o río cocho mata" o "non queremos máis desgrazas, queremos solucións", para reclamar que se ejecuten las obras de reparación de los daños de la riada de hace más de un año y que se mantenga limpio el cauce.

Los vecinos tuvieron el apoyo en su marcha de todos los grupos municipales y de hecho convocarán a los portavoces a una reunión el próximo viernes para tratar de agilizar la solución propuesta por Augas con las actuaciones en el tramo urbano por un importe de medio millón de euros, para las que se deberá suscribir un convenio entre Xunta, Concello y Diputación. "O tempo apremia, estas semanas pasadas estivo a punto de volver a desbordarse o río. Teñen que redactar o proxecto definitivo, sacalo a subasta e poñer os cartos necesarios", dijo el secretario de la asociación, Alfonso Otero Regal, durante la lectura del manifiesto al final de la manifestación, que terminó junto a la casa en la que falleció una vecina.

La asociación está satisfecha porque desde la Xunta "por sorpresa cumpliron todo o que dixeron" y aceptaron las peticiones vecinales para que el acceso a las viviendas en el Camiño da Fonte no fuese sustituido por una pasarela peatonal y para que hubiese un paso de al menos dos metros de ancho a todas las casas para que puedan acceder vehículos de emergencias. "Só había un desacordo", comentó, ya que "pretendían tirar a vella ponte medieval para facer unha moito máis longa de cemento, pero opuxémonos e óptase por facerlle outro arco máis que sirva de aliviadoiro". Otro punto que los vecinos ven muy positivo es la coordinación que anunció Augas con Medio Rural "para controlar que non queden restos de cortas.

El manifiesto vecinal también recordó a la vecina fallecida, "muller boa e xenerosa", el sinfín de daños y las actuaciones realizadas hasta el momento por Augas de Galicia y por el Concello.

La alcaldesa y diputada provincial, María Loureiro, reafirmó el compromiso del Concello y la Diputación a participar en la financiación de estas actuaciones tras anunciar la Xunta que asumiría la otra parte. Añadió que convocará la próxima semana a los portavoces y les entregará la propuesta de actuaciones en el barrio que planteó Augas para después trasladar los últimos trámites a los vecinos. "Tenemos que estar todos unidos y tirar para adelante", comentó Loureiro, que recuerda que además de poner su parte para la reconstrucción de Xunqueira el Concello debe asumir daños de la riada en muchos otros puntos, del mismo modo que la Diputación ya avanzó 80.000 euros para reparar el muro del cementerio derruido en la misma inundación.

Sobre las ayudas del Gobierno, manifestó para los afectados que no tenían aseguradas sus casas que "se está mirando otra línea para que les puedan ayudar".

VECINOS. La presidenta de la asociación convocante, Elisa López, se mostraba "contenta" con la respuesta a la manifestación para protestar porque "pasou máis dun ano e seguen os mesmos problemas". El vicepresidente, José Miguel Sánchez, añadía que "botan máis tempo nos proxectos que en reparar. Non é suficiente un ano para subsanar?", se preguntaba.

Un vecino residente en el Camiño da Fonte lamentaba que "non se fixo nada ata agora" y urgía a actuar ya "porque en calquera momento vén outra vez... Aquí a auga chegou aí enriba en referencia al balcón de su casa—, morreu unha señora, foi unha desgraza todo". Otro nativo de Xunqueira, Miguel Ángel Ferro, señalaba que acudía "en honor á muller que faleceu" y también para reclamar "que se impliquen as administracións para que non volva ocorrer algo así".

"Está todo feito un cristo, pasou o tempo e non vemos solucións, a ver se con isto se ve ao pobo e se toman as decisións que se teñen que tomar", comentaba Pablo Chao. Ana Canda pedía a las administraciones competentes que mantuvieran limpio el río. "Mandan limpar os montes apartados do pobo e aquí no medio hai un río pegado ás casas con maleza", decía.